Los Guerreros botaron a Roberto Vizcarra; Osuna sigue imparable

La directiva de los Guerreros de Oaxaca sorprendió botando a su mánager, Roberto Vizcarra (41-39), a 13 juegos del cierre de hostilidades y con el plantel en la pelea por uno de los seis boletos a los playoffs de la zona sur.

CIUDAD DE MÉXICO._ La directiva de los Guerreros de Oaxaca sorprendió botando a su mánager, Roberto Vizcarra (41-39), a 13 juegos del cierre de hostilidades y con el plantel en la pelea por uno de los seis boletos a los playoffs de la zona sur.

Vizcarra es el noveno estratega despedido en la travesía que llegará a su fin el próximo 6 de agosto, diez menos que en 2025 cuando se soltaron los demonios en las oficinas donde se supone deciden los gerentes deportivos.

El sonorense es el piloto vigente con más títulos en la Liga Mexicana con cuatro, aunque el más reciente lo obtuvo en 2022 en el timón de los Leones de Yucatán. Los otros mánagers que dejaron el cargo son el dominicano Mendy López (Saltillo), sus compatriotas Fernando Tatis (Unión Laguna) y Félix Fermín, el estadounidense Darryl Brinkely (Puebla) y Sergio Gastélum (Yucatán), Pedro Meré (Veracruz) y Enrique Reyes (Aguascalientes). López reemplazó a Fermín en el mando de los Tecolotes de los Dos Laredos.

ROBERTO Osuna preservó una ventaja por décimo sexta vez en la temporada para los líderes Luchadores de Nippon Ham (90-56), lanzando un inning de 1-2-3, en estrecha victoria sobre los Búfalos de Orix, 6-5, en la Liga Japonesa del Pacífico.

Osuna, quien ponchó a dos en el séptimo inning, bajó su efectividad a 1.09 en 33 apariciones y 33 innings en el año en que tiene 35 chocolates y 4 bases por bolas. Ocupa la quinta posición entre los relevistas de la especialidad que lidera su colega de Orix, Ren Mukunoki, con 24 “holds”.

La plena recuperación del sinaloense tras un 2025 de lesiones y altibajos, lo proyectó a su segundo Juego de Estrellas que por tan lejanas tierras son dos, los días 28 y 29 de julio. En 2022 recibió su primera convocatoria.

LA legión mexicana en la temporada en curso en Grandes Ligas ha mejorado en cuanto a cantidad con los ascensos de Luis Gastélum y Gerardo Carrillo y el regreso de Daniel Duarte, además de Joey Meneses, aunque a este los Atléticos devolvieron a AAA.

En total, ahora mismo son 13 nacidos en nuestro país, seis de doble nacionalidad que para algunos sólo son moda en tiempos de Clásico Mundial y el cubano-mexicano Randy Arozarena que echa estilo presumiendo su condición de naturalizado.

La lista podría incrementarse con los retornos de José Urquidy, Valente Bellozo y el citado Meneses, algún llamado sorpresa entre los que hacen antesala en AAA y la reaparición del convaleciente desde hace más de un año, Manuel Rodríguez, en el radar de los Rays de Tampa Bay. EL ex ligamayorista Adrián Martínez finalmente debutó en la Liga Mexicana, después de más de un año sin lanzar en un juego formal debido a las lesiones que lo sacaron de Grandes Ligas y de la Liga Mexicana del Pacífico, en donde en ocasiones reforzó a Águilas de Mexicali.

La buena noticia es que el ex prospecto de los Atléticos cuando todavía eran de Oakland, tiró dos innings perfectos contra los Caliente de Durango que traen una ofensiva muy fuerte y que se encaminan a sus primeros playoffs de su corta historia.

Martínez fue visto por última vez en las Mayores en 2024 cuando ofreció un buen semblante, según cifras de 1-0 y 1.69 en carreras limpias admitidas en cuatro apariciones, mientras que en la LMP rindió en 2024-2025 (1-1, 4.96) para los fronterizos.

UN día como hoy en 1978: Pete Rose conectó dos sencillos, el primero contra Pat Zachry, durante la victoria de los Rojos de Cincinnati por 5-3 ante los Mets de Nueva York, para extender a 37 juegos su racha de hits e igualar el récord de la Liga Nacional a Tommy Holmes.

A Zachry no le hizo mucha gracia permitir el imparable a Rose y cuando llegó al dugout se fracturó el pie derecho pateando los escalones, quedando fuera el resto del calendario.