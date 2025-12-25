El trance navideño que en México ha sido reducido a “felices fiestas”, sorprendió al comisionado de la Confederación de Beisbol del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera, buscando resolver el caso Venezuela, rumbo a la Serie del Caribe 2026.

CIUDAD DE MÉXICO._ El trance navideño que en México ha sido reducido a “felices fiestas”, sorprendió al comisionado de la Confederación de Beisbol del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera, buscando resolver el caso Venezuela, rumbo a la Serie del Caribe 2026.

Las dotes de conciliador del abogado dominicano le reconocen hasta los venezolanos, con quienes tuvo un encontronazo en 2019 cuando les pararon los preparativos en Barquisimeto. Pero ahora el asunto parece más complicado.

Sin embargo, no sorprendería que los venezolanos volvieran al redil, apelando a la autonomía de la liga y a la fuerza del sindicato de jugadores.

Aunque se sabe de equipos que gozan del patrocinio de la paraestatal petrolera de Nicolás Maduro y que trae como chivo en cristalería al presidente estadounidense, Donald Trump.

OBSERVACIONES: Si la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico hubiese finalizado ya y conforme al reparto de puntos, los Jaguares de Nayarit (15) enfrentarían a los Algodoneros de Guasave (8), Yaquis de Ciudad Obregón (15.5) a los Águilas de Mexicali (10.5), Naranjeros de Hermosillo (15) a Charros de Jalisco (13) y Cañeros de los Mochis (15) a Tomateros de Culiacán (14).

La escuadra de Tepic es una felina realidad con el mejor récord global (38-24) y mayor puntuación (18), en la confirmación del chihuahuense Luis Carlos Rivera como un buen estratega.

Hermosillo y Culiacán mantienen su hegemonía como las plazas con más asistencias de doble dígito, incluso 11,766 en el Fernando Valenzuela, en una doble jornada prenavideña que empezó al mediodía.

UN día como hoy, en 1958 - Nace en Chicago, Illinois, Rickey Henderson, futuro Salón de la Fama de Cooperstown que debutó en las Grandes Ligas con los Atléticos de Oakland en 1979.

Se convirtió en uno de los mejores primeros bateadores y el más prolífico anotador y robador de bases de la historia. Ingresó al recinto de los inmortales en 2009 y falleció, sorpresivamente, el 20 de diciembre de 2024, a causa de una neumonía.

Estas son las mañanitas para Ty Gainey (65), Ricardo Rentería (64) y Scott Bullett (58).

-“No existen limitaciones para nuestros sueños, basta crecer. ¡Feliz Navidad!

EN seguidillas.- La Liga Arco reanuda hoy su temporada que está, literal, en tres y dos, con cuatro series de vital importancia.. Hasta mañana, en el Fernando Valenzuela, inicia la última parada como “local” de Tucson Baseball Team, en su segunda serie como tal ante los Naranjeros de Hermosillo. La intención era que los campeonísimos de la Arco visitarán dos veces Arizona, pero “el hombre propone, Dios dispone y el diablo descompone”... Touki Toussaint (3-5, 5.22) está cerca de un recorrido de principio a fin con los Naranjeros, algo que casi no se conoce en los circuitos invernales tratándose de importados que llegan del beisbol estadounidense. Sus cifras y menos su efectividad, no impresionan, pero el diestro con 8 años de experiencia en Grandes Ligas es de los que más han trabajado (58 y dos tercios) y tiene en su hoja de servicios la única blanqueada de 9 innings hasta ahora y la cual adornó con 10 ponchados en Mexicali.

