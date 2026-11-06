Los Jaguares botaron al Mánager del Año Luis Carlos Rivera; bigleaguers a la LMP

En su afán por revertir los malos resultados en la primera mitad de su segunda temporada en la Liga Mexicana del Pacífico, la directiva de los Jaguares de Nayarit cayó en el lugar común de botar al mánager y poner en su lugar al coach de banca.

CIUDAD DE MÉXICO._ En su afán por revertir los malos resultados en la primera mitad de su segunda temporada en la Liga Mexicana del Pacífico, la directiva de los Jaguares de Nayarit cayó en el lugar común de botar al mánager y poner en su lugar al coach de banca.

Se fue así Luis Carlos Rivera (6-13) con todo y sus recientes blasones —Mánager del Año en invierno y verano en ciclos corridos— y entregaron el mando a Erick Rodríguez, aclarando que no se trata de un interinato. Llegará hasta el final o hasta donde le den cuerda los resultados.

En Tepic y alrededores los más críticos en las redes se quejan de una política de austeridad en la organización que encabeza Carlos Peralta Quintero y que frenó la contratación de un estratega de renombre para suplir al chihuahuense Rivera.

Quién sabe. Lo cierto es que están batallando en su año de consolidación y eso no se lo ha perdonado una afición que no tardó en mostrar su lado exigente. Hicieron multitud para el juego inaugural y paulatinamente se fueron alejando conforme los felinos se hundían.

A ver si no se les pasa la mano alejándose del “Coloso del Pacífico Alejo Peralta y DC”. El heredero de las glorias de don Alejo, empresario al fin, es de los que toman decisiones rápidas y drásticas cuando los números no cuadran.

TREVOR Bauer no pudo ganar en sus primeras dos actuaciones en la Liga Dominicana como abridor de las Estrellas Orientales, aunque tampoco ha perdido, probablemente fuera de ritmo, según se observa en una relación de 8 bases por bolas y 6 ponches en 7 entradas.

Ahora que, hablando en plata, la LIDOM no es la Liga Mexicana de sus grandes éxitos, no obstante enfrentar a varios de los bateadores que el ex Cy Young vio en la pelota veraniega azteca en 2024 y 2026.

No le han caído a palos y eso quedó claro con su efectividad (2.57). Seguramente hará los ajustes que le permitan empezar a desquitar a cabalidad los 50 mil dólares que dicen le pagarán mensualmente.

EL jardinero prospecto de los Gigantes de San Francisco, Dayson Croes, está de regreso con los Cañeros de Los Mochis, quienes no han podido repuntar con el estadounidense Chris Coste en el mando.

Croes, nativo de Aruba y mundialista por Países Bajos en el pasado Clásico, tuvo actividad en 2026 en clase Rookie, AA y AAA, promediando .268, 3 cuadrangulares y 41 empujadas, con 10 robos de bases.

En su debut en la LMP en 2025-2026 bateó .301 con 4 cuadrangulares y 14 impulsadas en 26 encuentros. El importado, de 26 años, estará listo para entrar en acción para la serie de este fin de semana en el estadio Chevron contra los “Caballeros Águilas” de Mexicali.

UN día como hoy en 1976- El destacado relevista Bill Campbell, de los Mellizos de Minnesota, se convierte en el primero de la camada de agentes libres en firmar con un nuevo equipo, al unirse a los Medias Rojas de Boston mediante un contrato de 1 millón de dólares por cuatro años.

En 2001- A pesar de que se niega que sea una táctica de negociación, los propietarios de la MLB otorgan al comisionado Bud Selig —por 28 votos a favor y 2 en contra— la autoridad para iniciar el proceso de eliminación de dos equipos, cuyos nombres aún no se han dado a conocer.

Donald Fehr, director ejecutivo de la Asociación de Jugadores, califica la posible eliminación de los Mellizos, Expos, Marlins o Devil Rays como una medida sumamente imprudente y desafortunada, además de ser la peor forma de comenzar el proceso de un nuevo convenio colectivo.

Mañanitas para Ever Magallanes (61), Juan Robles (29) y Alejandro Kirk (28). Hoy cumpliría años Walter Johnson (1887-1946). El 6 de noviembre de 1972 falleció Agustin Bejerano (63), inmortal del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano.

-“Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano”.- Isaac Newton.

OBSERVACIONES: Tan pronto como antes de que termine la primera vuelta del rol aterrizará en la LMP más legionarios que en 2026 rindieron en la gran carpa: Ramón Urías (Los Mochis), José Urquidy (Mazatlán), Valente Bellozo (Mexicali) y Jared Serna (Jalisco).

Tras dos años ausente de la LMP el ex bigleaguer Humberto Castellanos no ha ganado ni perdido con Águilas de Mexicali, pero su efectividad es de 2.88 con 21 ponchados y 8 bases por bolas en 19 entradas y 4 aperturas.