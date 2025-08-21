En el beisbol japonés rato hace que nadie escribe o habla de sus extranjeros con más blasones en Grandes Ligas y mejor pagados: Roberto Osuna (3-1, 8, 4.32), quien no juega desde el 18 de junio con los Halcones de Softbank y Trevor Bauer (4-9, 4.10), en la nómina de Yokohama DeNa BayStars, pero ausente desde el 5 de agosto.

En ambos casos no hay reportes de lesiones que justifique las ausencias, sobre todo la del mexicano que sólo tuvo un par de actuaciones más, luego de entregar la estafeta de cerrador al local Kazuki Sugiyama (3-2, 20, 1.74).

Quien sí se encuentra activo en la sucursal de Softbank es el mochitense Alexander Armenta (2-2, 3.70), ex legionario de los Tigres de Quintana Roo. Triunfó en su reciente aparición, aportando cinco innings (3h, 5k, 2bb), en una blanqueada combinada sobre Hiroshima Toyo Carp.

Se trata de un derecho de 21 años inmerso en un proyecto a largo plazo de los Halcones que desde 2021 lo foguean en una liga en la que también participan peloteros establecidos en rehabilitación o en mal momento.

Ahí jugaron Elmer Dessens, Luis Alfonso Cruz, Luis Alonso Mendoza, Efrén Navarro, Japhet Amador, Christian Villanueva, Agustín Murillo, Ramiro Peña y, recientemente, el mencionado Bauer.

OBSERVACIONES: Los Medias Rojas de Boston llamaron de su finca AAA, Worcester, al relevista zurdo México americano, Brennan Bernardino, quien en 2025 registra 4-2, un rescate y efectividad de 3.09 en Grandes Ligas y 0-1 y 2.25 en las menores.

En la misma frecuencia, confirmaron la baja definitiva del recién operado Marcelo Mayer, quien dejó de jugar hace cerca de un mes en su temporada de estreno en la gran carpa, a causa de una fractura en la muñeca derecha.

UN día como hoy, en 1975 - Los hermanos Reuschel de los Cachorros de Chicago unen fuerzas para blanquear a los Dodgers de Los Ángeles, 6-0. Rick lanza 6 1/3 y Paul termina el juego logrando la primera blanqueada combinada lanzada por hermanos.

En el 2000- Bryan Rekar, jugador de los Devil Rays de Tampa Bay, es arrestado por un delito menor de agresión doméstica.

Hoy es el cumpleaños de Craig Counsell (55), Ismael Valdez (52), Jesse Chávez (42), Terance Marin (36), Fernando Flores (34) y Alan Rangel (28).

-“Procure no ser un hombre con éxito, sino un hombre con valores”.- Albert Einstein.

EN seguidillas.- Los Jaguares de Nayarit presentaron ayer en sociedad a su mánager Luis Carlos Rivera y anunciaron que el panameño Mariano Rivera hará el primer lanzamiento en la noche de inauguración, el 15 de octubre, como anfitriones de los Venados de Mazatlán... También hablaron de una labor de convencimiento con el bigleaguer cubano- mexicano, Randy Arozarena, para que se integre al plantel en la segunda mitad del rol regular... El ex mánager de Sultanes de Monterrey, Yaquis de Ciudad Obregón y Mayos de Navojoa, Gerardo Álvarez, volverá a sus orígenes en la LMP como coach de banca de los Venados. Cumplió esa labor y en la primera base en 2015-2016 con Juan José Pacho en el timón, al igual que en el próximo ciclo, cuando los rojos se coronaron en la liga y en la Serie del Caribe invictos (6-0) en Santo Domingo, República Dominicana.

