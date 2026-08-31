Los Marlins llamaron a Jared Serna; reanudan final del sur en la LMB

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el jugador de cuadro Jared Serna, a quien los Marlins de Miami ascendieron ayer a Grandes Ligas, ya son cinco los mexicanos de estreno en la temporada en curso y el número 157 nacido en México.

El sonorense, de 24 años y que el lunes estaba en la banca en el cotejo contra los Nacionales de Washington, llegó a la tierra prometida después del cátcher de los Azulejos de Toronto, Brandon Valenzuela (.224, 8, 21), el zurdo relevista de los Ángeles de Anaheim Samuel Natera Jr. (1-1, 3, 2.00), el también pitcher de relevo de los Cardenales de San Luis, Luis Gastélum (4-3, 5.04) y Gerardo Carrillo (3-1, 1.06), revelación en el bullpen de los Diamondbacks de Arizona.

Serna, quien fue firmado por los Yanquis de Nueva York en 2019, bateaba sólo .221 en la filial AAA Jacksonville, pero con 12 jonrones y 48 impulsadas, además de cubrir mucho terreno en el shortstop y segunda base.

En el ciclo 2023-2024, Serna fue novato del año en la Liga Mexicana del Pacífico con los Charros de Jalisco (.310, 7, 30) y en 2025-2026 implantó una marca de triples (9) en el circuito invernal, donde promedió .318 con 5 cuadrangulares y 24 empujadas.

LOS Pericos de Puebla y los Olmecas de Tabasco continuarán hoy martes la serie final de la Zona Sur en el estadio Hermanos Serdán, con la certeza de que en la próspera Angelópolis están garantizados tres encuentros tras la división de honores en Villahermosa.

La profundidad del pitcheo en general de los Pericos y lo cerrado de los dos resultados en el Centenario 27 de Febrero el pasado fin de semana auguran buenas cosas para los verdes que comanda Ramón Orantes.

Pero los Olmecas que conduce Luis Carlos Rivera fueron capaces de sacar victorias importantes en patio ajeno en sus series ante los Piratas de Campeche y Guerreros de Oaxaca, para llegar a su primera final sureña desde 1993.

LOS Naranjeros de Hermosillo, los Cañeros de Los Mochis y los Algodoneros de Guasave serán los primeros en abrir sus campos de prácticas rumbo a la edición 2026-2027 de la Liga Arco, el próximo lunes 7 del mes patrio en sus respectivos estadios.

Desde luego, esas tres novenas y las otras siete de la membrecía, ya tienen lista su agenda de juegos de preparación, la de los Naranjeros, apuntando a Estados Unidos, en donde sostendrán 13 de sus 14 cotejos pactados.

Por allá se verán los 17 veces campeones y su nuevo piloto, el venezolano José Moreno, con Águilas de Mexicali, Yaquis de Ciudad Obregón, Algodoneros de Guasave y equipos del rumbo en su mayoría universitarios.

En el ciclo en que la capital sonorense será una vez más sede de la Serie del Caribe, la exigencia de los aficionados es por demás obvia, en una larga historia que inició en 1974 y que sólo en un par de veces las cosas resultaron conforme al guión original.

En 1982 cuando los Naranjeros y Fernando Valenzuela armaron una fiesta en el estadio Héctor Espino, aunque no con los resultados esperados, y en 1992 en el mismo parque y similar desenlace.

UN día como hoy 1989 - Ocho días después de expulsar de por vida del béisbol de Grandes Ligas a Pete Rose el comisionado Bart Giamatti fallece repentinamente de un infarto a los 51 años.

En 2002- Los Diablos Rojos derrotaron 9-5 a los Tigres de Puebla para proclamarse campeones de la Liga Mexicana, en la cuarta serie final de cinco consecutivas disputadas entre ambos.

Los escarlatas ganaron el quinto juego en la Angelópolis y el sexto y el séptimo en la capital del país para impedir el tricampeonato de sus acérrimos rivales.

Estas son las mañanitas para Garry Maddox (80), bigleaguer ganador de 8 guantes de oro y ex combatiente en Vietnam, Jesús “Chito” Ríos (63) y Rubén Tejada (37). Hoy cumpliría años Rico Carty (1939-2024).

-“Se necesita una enorme cantidad de carácter para manejar la libertad que te otorga un campo de beisbol”.- Bartlett Giamatti.

EN seguidillas.- El novato zurdo de los Ángeles de Anaheim, Samy Natera Jr. (1-1, 3, 2.00), lanzó un inning (0h, 0c, 1k) con los Terremotos de Rancho Cucamonga en clase A, en el inicio de su rehabilitación. Está fuera de Grandes Ligas desde el 11 de agosto a causa de una lesión en la espalda baja... Inactivo desde el 7 de agosto debido a una distensión en el cuadricep derecho, el utility Luis Urías quedó solo entre los mexicanos en el taller de reparaciones de los Azulejos. Es un hecho que su recuperación llevará más tiempo de los primeros 15 días, pero no está descartado para reaparecer en el transcurso de septiembre... A pesar de sus dolencias físicas, Urías ha tenido un verano movido con acción en Rookie (.250, 0, 2) y AAA (.361, 3, 19) de los Diamondbacks y en las Mayores promovido por los Azulejos (.250, 3, 8), quienes a no dudar, lo contemplan para otro viaje a las menores, antes de incorporarlo al elenco mayor.