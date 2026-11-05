Los Mayos serán locales en Mazatlán el próximo fin de semana

El Salón de la Fama de Cooperstown Era Contemporánea, escogerá nuevos inmortales el mes próximo. Toca el turno a mánagers, umpires y directivos, como se acostumbra por estas fechas en el otrora Comité de Veteranos.

CIUDAD DE MÉXICO._ El Salón de la Fama de Cooperstown Era Contemporánea, escogerá nuevos inmortales el mes próximo. Toca el turno a mánagers, umpires y directivos, como se acostumbra por estas fechas en el otrora Comité de Veteranos.

Los candidatos en la estrategia son Bruce Bochy, Dusty Baker, Lou Piniella y Joe Maddon, todos al menos con un título en la Serie Mundial, renglón es el que Bochy es el ”patrón” con las coronas de 2020, 2012 y 2014 para los Gigantes de San Francisco, contando en cada una de ellas en el bullpen con el cerrador mexicano Sergio Romo.

Quienes tendrán en sus manos la encomienda de dar el “vo.bo” a uno o quizás dos serán 16 inmortales del recinto y cuyos nombres se harán público el día de la elección, el 6 de diciembre durante las reuniones invernales.

EL ex bigleaguer Manuel Bañuelos reportó a los Charros de Jalisco con algo de demora, luego de descansar por más de dos meses. Al zurdo de Gómez Palacio, Durango, le quedó la costumbre de cuando rendía en la gran carpa y en la pelota asiática.

Tuvo un verano muy movido en la Liga Mexicana de los extranjeros por racimos , compilando 7-5 y 4.25 en 17 aperturas con los Sultanes de Monterrey (7-5, 4.25) y el ciclo pasado registró 3-3 y 4.06 con los Charros.

A los bicampeones de la LMP sólo falta por integrarse los jóvenes ligamayoristas, el jardinero Alejandro Osuna, de los Rangers de Texas, y el jugador de cuadro de los Marlins de Miami, Jared Serna.

OBSERVACIONES: Iniciaron en Nueva York los alegatos del juicio penal de los lanzadores dominicanos de los Guardianes de Cleveland, Emanuel Clase y Luis Ortiz, y de entrada una fiscal se pasó de llevada llamando “tramposos” a quienes supuestamente se relacionaron con apostadores. Ellos fueron separados sin goce de sueldo en julio de 2025.

El futuro Salón de la Fama de Cooperstown, el dominicano Albert Pujols, no ceja en su empeño de dirigir en el Big Show. No se le hizo en el timón de los Angelinos de Anaheim con todo y que todavía le están pagando el remanente de su último contrato y ahora trasciende que lo entrevistarán los Astros de Houston.

UN día como hoy en 1976- Los Atléticos de Oakland realizan un traspaso inusual al enviar al mánager Chuck Tanner a los Piratas de Pittsburgh a cambio del receptor Manny Sanguillen y 100,000 dólares.

Sanguillen jugará solo una temporada en Oakland antes de regresar a Pittsburgh. Tanner llevó a los Piratas a ganar la Serie Mundial en 1979.

En 1988- Mercedes Esquer lanzó una blanqueada de de 3 hits y 9 ponches y Águilas de Mexicali apalearon 12x0 a los Cañeros de Los Mochis.

Mañanitas para Lloyd Moseby (67), Fred Manrique (65), Javier López (56), Johny Damon (53) y Samuel Natera Jr. (27).

-“Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro”.- Anónimo.

CON los Venados de Mazatlán ya circula el relevista de doble nacionalidad, Roel Ramírez, quien echó abajo la leyenda urbana de que las organizaciones de Grandes Ligas no dejan jugar en las ligas invernales después de firmar a alguien, incluso para las menores.

El derecho nativo de Laredo, Texas, llegó a un acuerdo hace varias semanas con los Padres de San Diego, luego de trabajar en gran forma en la Liga Mexicana con los campeones Toros de Tijuana (4-1, 1, 2.74).

Ramírez no jugaba en la LMP desde 2024-2025 cuando tuvo un breve paso en el bullpen de los Tomateros de Culiacán (0-0, 18.00) y a los 31 años va por otra oportunidad en las Mayores. En 2020 y 2021 participó con poca fortuna en tres juegos con los Cardenales de San Luis.

Los Venados no han informado nada sobre José Urquidy, supuestamente en los planes, máxime que ahora navega con bandera de agente libre, tras un recorrido muy ajetreado en 2026 en Grandes Ligas con los Piratas de Pittsburgh, Medias Blancas de Chicago y Filis de Filadelfia y en las menores.

Para algunos, el ciclo de Urquidy en las Mayores habría finalizado, pero apenas tiene 31 años y su brazo goza de cabal salud, según lo demostró en al menos cuatro de sus salidas en 2026, incluida una de seis ceros, dos hits y 8 chocolates ante los Cachorros de Chicago.

ENTRE suspensivos.- En el Teodoro Mariscal de Mazatlán, a partir de mañana viernes, los Mayos de Navojoa serán locales frente a los dueños del patio. Habían estado jugando como tales en Ciudad Obregón y una serie en Guasave, pero ambas plazas tendrán diversión con sus respectivos equipos el fin de semana...