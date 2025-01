La llamada era del presidente de los Medias Blancas de Chicago , Jerry Reinsdorf , quien tenía una noticia importante: Una estatua de Buehrle sería encargada en su honor y se develará el 11 de julio del 2025, antes de un juego contra los Guardianes de Cleveland . Según Buehrle, las primeras palabras de Reinsdorf fueron: “Antes de que digas que no, escúchame”.

“Increíble. Es increíble. Me quedé sin palabras. Ya retiraron mi número y eso fue un honor grandioso. Pero que me hagan una estatua, ahí, para siempre. Supongo que el número podría ‘des-retirarse’ y volver a usarse. Pero la estatua, a menos que alguien la derribe o le haga algo, siempre estará allí. No tengo palabras para describirlo, pero es una sensación muy grande”.

El número 56 de Buehrle ya había sido retirado en el 2017, cuando su hijo, Braden, cantó el himno nacional y su hija, Brooklyn, lanzó la primera bola.

Buehrle será el décimo jugador homenajeado con una estatua por el equipo y su monumento será el noveno en el estadio, uniéndose a los de Nellie Fox y el venezolano Luis Aparicio, Carlton Fisk, Billy Pierce, Frank Thomas, Harold Baines, el cubano Minnie Miñoso, Charles Comiskey y Paul Konerko.

(Con información de MLB)