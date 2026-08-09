Los Medias Blancas de Chicago retiraron el número de su ex jugador y ex mánager venezolano, Osvaldo Guillén (13), en ceremonia celebrada ayer antes del encuentro contra los Guardianes de Cleveland.

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Medias Blancas de Chicago retiraron el número de su ex jugador y ex mánager venezolano, Osvaldo Guillén (13), en ceremonia celebrada ayer antes del encuentro contra los Guardianes de Cleveland.

Acompañaron al controvertido personaje algunos de sus ex compañeros e integrantes del equipo de 2005 que conducido por Guillén ganó su primera Serie Mundial en 88 años. Bo Jackson, Harold Baines, Paul Konerko y Mark Buehrle atendieron la invitación.

Guillén dirigió a los Medias Blancas de 2004 a 2011 (678-617) y aparte del boquetazo de 2005, conquistó el título divisional de 2008, mientras que como jugador tuvo una discreta y larga trayectoria (.264, 28, 619) de 13 años con los Medias Blancas y uno en las trincheras de los Bravos de Atlanta, Ray de Tampa Bay y Orioles de Baltimore.

Premios. El torpedero obtuvo el trofeo al Novato del Año de la Liga Americana en 1985 cuando superó al sinaloense Teodoro Higuera (15-8, 3.90), de los Cerveceros de Milwaukee; en 1990 recibió su único guante de oro y lo designaron Mánager del Año en 2005.

Un año después de finalizar su ciclo en el mando de los Medias Blancas, Guillén estaba al frente feliz de la vida de los Marlins de Miami, pero unas declaraciones suyas elogiando a Fidel Castro, incomodaron a los opositores en Florida del líder de la revolución cubana y le pidieron su renuncia.

JAVIER Assad (6-1, 3.58) sigue abonando para mantenerse en la rotación de los Cachorros de Chicago, según consta en actas con su exhibición en casa contra los Dodgers de Los Ángeles (5.2 e, 4h, 1c, 2bb, 3k).

La próxima apertura del tijuanense está contemplada para el próximo martes ante los Nacionales en Washington, en tanto el mánager Craig Counsell acomoda a sus nuevas piezas: Clay Holmes (4-4, 2.39), procedente de los Mets de Nueva York, y Kevin Gausman (5-10, 438), quien llegó de los Azulejos de Toronto.

Se mantenga o no como abridor, Assad habría conseguido la estabilidad negada a pesar de sus buenos oficios, y que lo traía a salto de mata entre Grandes Ligas y la filial en la Liga de la Costa del Pacífico AAA, Iowa.

OBSERVACIONES: La rehabilitación de Manuel Rodríguez iría sobre ruedas en AAA de los Rays de Tampa Bay, quienes confían en su regreso al Big Show en el transcurso de agosto. En tres relevos, el yucateco que no lanza en Grandes Ligas desde junio de 2025, no ha permitido carreras con 6 chocolates en tres innings y un tercio.

El México americano Rowdy Tellez (.258, 13, 46) se aferra a un clavo ardiendo, “picando piedra” en la sucursal AAA de los Bravos de Atlanta, Gwinnett, en un caso parecido al de Joey Meneses (.336, 13, 92) y los Atléticos de Sacramento.

LOS Leones de Yucatán fueron coleros de la zona sur por primera vez desde 2011 y vieron interrumpida una racha de 11 campañas calificando a playoffs, periodo en el que ganaron dos títulos (2018 y 2022) y quedaron subcampeones en 2021.

No fue un segundo lugar cualquiera ese de 2021. Todavía provoca pesadillas en Mérida y alrededores porque cayeron en aquella serie final en la que los Toros de Tijuana se levantaron de un 0-3, al estilo Charros de Jalisco de 1971 ante los Saraperos de Saltillo.

Para la directiva que encabezan Erick y Juan José Hernández, resultó su primer gran fracaso, después de pagar el noviciado de su debut en 2014 y así lo asumieron con dedicatoria para sus aficionados que no los abandonaron a pesar del desastre.