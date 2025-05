“Estoy emocionado, estoy emocionado”, dijo Mayer a los reporteros antes de iniciar el viaje a Fenway. “Han pasado apenas 30 minutos. Estoy súper emocionado. [El mánager de Worcester, Chad Tracy] me dijo que iba a jugar el Juego 2 pero que no iba a ser aquí. Y esa emoción que sentí, es algo que desearía que todos pudieran experimentar. Nunca he experimentado nada igual”.

“Súper emocionado”, continuó Mayer. “Ha sido algo por lo que he estado trabajando toda mi vida desde que comencé a jugar este deporte. Así que pensar que hoy es el día, es bastante surrealista”.

Al preguntarle qué le diría a su yo más joven, Mayer respondió: “Que lo logró”.