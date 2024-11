El locutor de los Yanquis y analista de ESPN, Michael Kay, dijo en su programa de radio el lunes que, según una fuente, el dueño de los Mets, Steve Cohen, está dispuesto a superar la oferta de cualquier otro club por el dominicano Juan Soto por 50 millones de dólares.

“Lo diré de esta manera”, comentó Kay. “Y no creo que esto sea algo que los fanáticos de los Yanquis quieran escuchar. No creo que los Yanquis vayan a llegar (a los 700 millones de dólares). No lo creo. Y luego escuché de alguien que trabaja en mundo del beisbol hoy que Cohen está dispuesto a ofrecer 50 millones más que cualquier otra oferta. Así que parece que los Mets realmente quieren conseguir a este jugador”.