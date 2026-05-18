CIUDAD DE MÉXICO.- Los Mets de Nueva York hicieron crecer la escuálida legión de mexicanos en Grandes Ligas, convocando al sonorense Daniel Duarte, relevista de 29 años que entre 2022 y 2024 registró 4-0, un salvado y efectividad de 3.99 en 36 juegos, 34 con los Rojos de Cincinnati y dos en el bullpen de los Mellizos de Minnesota.

Al momento de su ascenso al Big Show, Duarte compilaba 0-1, un rescate, 2,60 en carreras limpias admitidas y 14 chocolates en 17 inning y un tercio con los Jefes de Syracuse, en la Liga Internacional AAA.

Duarte es de los mexicanos en el beisbol de Estados Unidos que reciben poca atención de los medios en la Liga Arco, donde pertenece a los Cañeros de Los Mochis. En 2025-2026 registraba 2-1, 5 salvados y microscópico Era de 0.38 en 24 innings en los que ponchó a 23, cuando le ordenaron parar.

Hizo falta a los Cañeros en la recta final y playoffs, sobre todo en la ronda de semifinales que los verdes perdieron contra los Tomateros. Aquella épica reacción con que se quitaron una desventaja de 1-3, para hundir en la depresión a quienes se sentían en la final.

ASÍ de golpe. Parece una contratación “mediática”, como dicen ahora. Pero en una de esas Robinson Canó resulta un tiro con los Tomateros de Culiacán que ayer lo anunciaron con “bombo y platillo”, diría el clásico.

El problema es que cuando el ex ligamayorista reporte, después de octubre, tendrá 44 años que ajustará el día 22 de ese mes, por mucho el extranjero activo de mayor edad en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico, en tiempos modernos.

En el pasado, el cubano Orestes “Minnie” Miñoso, estelar bigleaguer que se encuentra en el Salón de la Fama de Cooperstown, celebró 43 años con los Naranjeros de Hermosillo en el ciclo 1966-1967 (.344, 9, 36) y, obvio, era más viejo, en 1969-1970 cuando le arrebató el campeonato de bateo a Héctor Espino, jugando con los Venados de Mazatlán (.359).

El entusiasmo se desbordó entre los aficionados de Culiacán que se manifestaron en las redes. Pero ya les caerá el veinte de que Canó nunca va a poner en la LMP los números que desde 2024 rinde en la Liga Mexicana con los Diablos Rojos. Como eso de impulsar 11 carreras en tres juegos contra los Tigres de Quintana Roo.

Canó quedó libre en la Liga Dominicana luego de una magra cosecha de .219, un jonrón y 7 empujadas en 30 encuentros y 114 turnos con las Estrellas Orientales. Una llamada de atención a los “culichis” que suponen un aterrizaje en la capital sinaloense de un “fenómeno” que se las comerá ardiendo. No será lo mismo batear “aceitunas” a nivel del mar en Culiacán que “melones” en el estadio Alfredo Harp Hélu, a una altura de 2240 metros.

ADISSON Ruseell (.324, 2, 9), el primer bigleaguer en forzoso destierro que llegó a la Liga Mexicana en 2021, pasó de los Piratas de Campeche a los Leones de Yucatán, pero prestado, así tal cual, por los Acereros de Monclova.

Si los Acereros lo necesitan en cualquier momento de la campaña, le avisarán a los Leones 24 horas antes de incorporarlo a sus filas, en esos acuerdos que han “revolucionado” a la centenaria Liga Mexicana.

Russell, de los héroes de los Cachorros de Chicago en 2016, jugó por última vez en las mayores en 2019 luego de que se supo que se había extralimitado en sus relaciones con su entonces esposa. “Violencia doméstica”, pues.

UN día como hoy, en 1976 - Carl Yastrzemski logra el único juego de su ilustre carrera de tres jonrones, bateando de 4-4 en la victoria de los Medias Rojas de Boston por 9-2 sobre los Tigres de Detroit.

Yastrzemski castigó a tres tres lanzadores diferentes: Dave Roberts, Steve Grilli y John Hiller.

En 2001 - Revirtiendo su decisión original, el Elias Sports Bureau, la oficina de estadísticas oficiales de la MLB, ahora registrará los 20 ponches de Randy Johnson como un récord, aunque el juego se extendió a entradas extras.

La hazaña de Johnson se incluirá junto con las de Roger Clemens y Kerry Wood, quienes lograron 20 ponches cada uno, en el libro de récords de 2002.

Mañanitas para Dan Ford (74), Rick Cerone (72) y Alan Zinter (58). Aniversarios luctuosos de Jim Ray Hart (1941-2018) y Roberto Mansur Galán (1948-2025).

-“A menudo he tenido que comer mis palabras y he descubierto que eran una dieta equilibrada”.- Winston Churchill.

EN seguidillas.- Los Naranjeros de Hermosillo firmaron a Colten Brewer (1-0, 3, 0.64), actual cerrador de los Leones de Yucatán y de breve pasado ligamayorista (2-5, 1, 5.10)... En vísperas de la fiebre futbolera en Guadalajara y zona Metropolitana, los Charros de Jalisco recibirán sin descanso a los Toros de Tijuana, Tecolotes de los Dos Laredos y Sultanes de Monterrey... Rachas en la LMB: Tecolotes, siete triunfos al hilo, Rieleros de Aguascalientes, 7 derrotas y Dorados de Chihuahua, seis.