Los Nacionales de Washington firmaron al pítcher derecho sonorense, Omar Cruz, con un contrato de ligas menores que incluye una invitación a los entrenamientos de primavera.

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Nacionales de Washington firmaron al pítcher derecho sonorense, Omar Cruz, con un contrato de ligas menores que incluye una invitación a los entrenamientos de primavera.

Cruz, de 27 años y que se encuentra actualmente en rehabilitación por una cirugía en una rodilla, competirá por un puesto en el bullpen del equipo grande, aunque es probable arranque el año en la sucursal AAA, Alas Rojas de Rochester.

Debutó en Grandes ligas en 2025 con los Padres de San Diego y en dos apariciones no registró decisión con 4.91 en carreras limpias admitidas, cinco ponches y 3 bases por bolas en poco más de tres episodios.

En 2026, compilaba 3-2, un rescate y pcla de 5.23 en un recorrido por AA y AAA que se interrumpió por la lesión. En la LMP pertenece a los Naranjeros de Hermosillo con quienes tiene un perfomance de 2-2, un salvamento y 3.44 en carreras limpias admitidas en 20 juegos, 10 como abridor.

LOS Naranjeros ya tienen en sus filas a Milán Tolentino, el jugador de cuadro que viene por la revancha después de un discreto, tirando a malo, debut en la Liga Mexicana del Pacífico en 2025-2026 (.153, 0, 3).

El primogénito del ex primera base activo en MLB, José Tolentino, aterrizó presumiendo que los Guardianes de Cleveland lo acaban de colocar en el róster de 40, posición que le garantiza una invitación a los entrenamientos primaverales, alias “spring training”.

En 2026 bateó .225 con 21 jonrones, 74 remolcadas y 20 bases robadas para los Clippers de Columbus y eso le valió para ser considerado durante la postemporada como parte del “tax squad”.

Entre los mexicanos también se supo de otro joven agregado al róster de 40, Christian Zazueta, por los Dodgers de Los Ángeles que así lo protegen para el reclutamiento regla 5 que normalmente se celebra en diciembre.

Es oriundo de Navojoa, y en 2026 compiló 6-4 y 3.65 en carreras limpias admitidas, con 144 chocolates y 20 bases por bolas en 103 innings y dos tercios en clase A fuerte y AA.

EL veterano Robinson Canó se integró en la Liga Dominicana a las Estrellas Orientales, en donde lo ven más como una reliquia que como un activo destacado, conforme a su desempeño de 2025-2026 (.219, 1, 7), acorde a un individuo ahora de 44 años.

Terminó así la controversia generada por una sorpresiva firma del ex bigleaguer con los Tomateros de Culiacán y posterior arrepentimiento del dominicano que provocó un litigio del cual resultó ganador el equipo de la LMP, pero que sabiamente no ejercieron para sacar la vuelta a una distracción.

Hay quienes se preguntan a qué le tiraban los Tomateros llevando a empuñar al nivel del mar a alguien que en los últimos años sólo ha bateado bien en el estadio Alfredo Harp Helu de la capital del país, a más de 2 mil metros de altura.

OBSERVACIONES.- José Urquidy abrirá este jueves por los Venados de Mazatlán el último de la serie contra los Charros de Jalisco, en una situación similar a la de 2025-2026 (3-1, 1.09) cuando utilizó a la LMP como escaparate para regresar a Grandes Ligas. Eso lo logró, ganando tres de cuatro decisiones con efectividad de 1.09, aunque también se dio una vuelta por la Liga Dominicana.

El relevista de los Tomateros de Culiacán, Anthony Gose, que recién se integró, fue incluido en el róster de 40 de los Reales de Kansas City. En 14 juegos en el Big Show, en 2026, Goose registró 1-1 y efectividad de 0.66 en 14 juegos y 13 innings y dos tercios en que recetó 7 ponches y caminó a dos.

UN día como hoy en 1978- El ligamayorista Isidro Monge salvó para los Tomateros de Culiacán su cuarto juego en cuatro días seguidos. Los consiguió contra los Naranjeros de Hermosillo (2) y Algodoneros de Guasave (2).

En 1979 – Los Astros de Houston contrataron al lanzador agente libre Nolan Ryan, por cuatro años y 4.5 millones de dólares, para convertirlo en el jugador mejor pagado en la historia de Grandes Ligas.

Ryan también será el primer jugador en percibir un salario anual de 1 millón de dólares.