CIUDAD DE MÉXICO.- En Jalisco toman precauciones para tres probables llenos que harán historia de los Charros en la Liga Mexicana, donde incluso cuando trajeron a Fernando Valenzuela en 1992 y 1994 andaban por las 5 o 6 mil almas, con sobre cupo incluido en el estadio Tecnológico de la Universidad de Guadalajara, derruido ya, y cuyo aforo era para 4 mil.

Eso será posible en los juegos tres, cuatro y cinco de la serie final del circuito veraniego contra los Diablos Rojos en un inmueble como el Panamericano que en invierno ha registrado afluencias de 16 mil espectadores y fracción.

Durante la final de zona contra los Sultanes de Monterrey y tras un “regaño” en las redes del mánager Benjamín Gil, reportaron una recaudación de 11 mil aficionados, hasta ahora marca del club en la Liga Mexicana.

Los Charros debutaron en la LMB en 1949, pero en 76 años, solamente han participado en 24 temporadas, incluyendo las de 2024 y 2025 con los González Íñigo. Aunque usted no lo crea, la franquicia ha estado fuera en 52 campañas.

COMO desde hace 27 años, los Naranjeros de Hermosillo honraron ayer la memoria de Héctor Espino al pie de la estatua del chihuahuense en la explanada del estadio Fernando Valenzuela.

En Monterrey igualmente se acuerdan del considerado el mejor bateador en la historia del beisbol mexicano, invierno y verano, aunque con menos fervor, esa es la verdad.

En la capital sonorense todavía hay muchos que idolatran al pelotero emblema de los Naranjeros, al extremo de creer que Espino era una mejor opción que un paisano ilustre como Fernando Valenzuela, para el demorado bautizo al estadio estrenado en 2013.

LOS Jaguares de Nayarit, que apenas están reclutando a sus legionarios rumbo a su estreno en la Liga Mexicana del Pacífico, ya sufrieron su primera baja importante: Félix Pérez.

El cubano, de 40 años, se fracturó el talón de Aquiles durante el juego cinco de la final del sur que los Piratas de Campeche perdieron frente a los Diablos Rojos.

Difícilmente, el jardinero y designado alcanzará a recuperarse para ponerse en forma y tratar de ayudar al equipo que está por cumplir una semana en su pretemporada en Tepic.

UN día como hoy, en 1985 - En el Wrigley Field, ante el lanzador de los Cachorros, Reggie Patterson, Pete Rose conecta dos hits, entre ellos, un sencillo histórico que empató el récord de 4191 hits de Ty Cobb. El juego se suspende por oscuridad, lo que permitirá al jugador-mánager de los Rojos romperlo en casa.

-“El lenguaje artificioso y la conducta aduladora rara vez acompañan a la virtud”.- Confucio.

EN seguidillas.- Para Andrés Muñoz (.242, 26, 68) no hubo ninguna oportunidad de salvamento en la primera semana de septiembre y no tira una pelota desde que rescató en Cleveland, el 31 de agosto... Ayer, por ejemplo, los Marineros de Seattle apalearon a domicilio a los Bravos de Atlanta, en una jornada de 4-2 y dos remolcadas para el cubano mexicano, Randy Arozarena (.242, 26, 68)... Luis Urías bateó .400 (15-6), un jonrón y 4 impulsadas en sus primeros seis encuentros con los Sonidos de Nashville, finca AAA de los Cerveceros de Milwaukee... También en AAA, el prospecto de los Marlins de Miami, Jared Serna, de 4-1 con una impulsadas y una base por bolas con Jacksonville, ante los Caballeros de Charlotte (Medias Blancas).