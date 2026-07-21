Los Orioles estarían escuchando ofertas por Rutschman

El mercado de cambios de este año está repleto de intriga detrás del plato. Un buen número de equipos contendientes necesitan ayuda en la receptoría — encabezados por un trío de la División Este de la Liga Americana (Yanquis, Rays y Medias Rojas) — y varios de los mejores caretas de la liga están despertando interés.

Eso incluye a Adley Rutschman, quien será elegible para la agencia libre después del 2027. Los Orioles también tienen firmado a largo plazo a su colega receptor, el dominicano Samuel Basallo, lo que alimenta las especulaciones sobre el futuro de Rutschman en la organización.

Según ESPN, los Orioles no tienen prisa por cambiar a la primera selección general del Draft amateur del 2019, pero “definitivamente están escuchando ofertas”. Baltimore ha repuntado en los últimos días, lo que parecería reducir las probabilidades de que Rutschman sea traspasado (su más reciente estadía en la lista de lesionados tampoco ayuda). Sin embargo, como señala ESPN, los Orioles no necesariamente buscarían canjear a Rutschman por prospectos; podrían usarlo como carnada de cambio para reforzar su cuerpo de lanzadores con brazos listos para las Mayores y que estén bajo control contractual del equipo más allá del 2026.

Rutschman parece tener una mayor probabilidad de ser cambiado que el también receptor Shea Langeliers. Aunque el analista de MLB Network, Jon Heyman, informó recientemente que los Atléticos estaban “abiertos a cualquier cosa” y que potencialmente podrían traspasar a Langeliers, luego de que las negociaciones para una extensión de contrato no llegaran a “ningún lado”, ESPN informa que el club ha notificado a otros equipos que no tiene deseo alguno de canjearlo. El control contractual sobre Langeliers es una razón clave: estará bajo control hasta el 2028, año en que se proyecta la temporada inaugural de los Atléticos en Las Vegas.

Un traspaso que involucre a Hunter Goodman, de los Rockies (bajo control hasta el 2029), también es muy poco probable. Según Ken Rosenthal de The Athletic, una de las metas de Colorado esta temporada ha sido identificar a jugadores que puedan formar parte de su próximo equipo de 90 victorias. Goodman encaja en ese perfil, lo que significa que sólo lo canjearían si recibieran a cambio múltiples jugadores que pudieran acelerar su proceso.

“Por Goodman, los Rockies no aceptarían tres billetes de lotería de Clase-A”, escribe Rosenthal. “Buscarían múltiples prospectos cotizados que pudieran ayudarlos a alcanzar las 90 victorias más rápido de lo que Goodman podría hacerlo solo. Los Yanquis, que también necesitan reforzar su bullpen y sumar más de un bate a su ofensiva, dudarían en pagar semejante precio. Y otros clubes también lo pensarían dos veces”.