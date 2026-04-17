Los Padres tienen lesionado a Alex Verdugo

Alex Verdugo se encuentra en rehabilitación por una lesión en el hombro izquierdo en el complejo primaveral en Arizona de los Padres de San Diego, quedando claro entonces el porqué de su abrupta desaparición tras firmar un contrato de ligas menores el 1 de marzo.

CIUDAD DE MÉXICO._ Alex Verdugo se encuentra en rehabilitación por una lesión en el hombro izquierdo en el complejo primaveral en Arizona de los Padres de San Diego, quedando claro entonces el porqué de su abrupta desaparición tras firmar un contrato de ligas menores el 1 de marzo.

El jardinero de 30 años se lastimó durante la recta final del spring training en el que alcanzó a tomar algunos turnos, todavía fuera de forma. El oriundo de Tucson no jugaba desde que lo liberaron los Bravos de Atlanta en julio de 2025.

Se espera su regreso para los primeros días de mayo y con boleto para la finca Chihuahuas de El Paso, en la Liga de la Costa del Pacífico AAA, donde le espera un largo periodo en el que deberá dar señales que no dejen dudas al mánager de los Padres, Craig Stammen y asesores.

CONSUMADO el retorno de los Mayos de Navojoa, algunos se preguntan por qué la Liga Mexicana del Pacífico dejó pasar la oportunidad de acomodar esa franquicia en una plaza con condiciones acordes a los nuevos tiempos, luego del inesperado fracaso por aterrizar en Tucson.

En su momento, el titular de la Liga Arco, Salvador Escobar Cornejo, tendría la respuesta, pero pudo ser por la carencia de inversionistas de Tijuana o incluso de vuelta Monterrey, ya fuese porque no les interesa el circuito o, quizá, un socio como Víctor Cuevas Valenzuela, quien definitivamente no quiere desprenderse del equipo que le heredó en vida su padre Víctor Cuevas Garibay.

Lo que se palpa a la distancia y seguramente en corto, es un pesimismo en no pocos sobre la viabilidad de los Mayos a largo plazo en una ciudad cuyos moradores nunca se han distinguido por su presencia masiva en el estadio. El reto es mayúsculo.

OBSERVACIONES: Javier Assad (1-1, 8.10) irá por su reivindicación el próximo domingo en su primera actuación en casa, el Wrigley Field de los Cachorros de Chicago, contra los Mets de Nueva York. En sus primeras dos aperturas, ambas de visita, el derecho se lució con casi seis innings de blanqueo a los Rays de Tampa Bay, pero después le cayeron a palos en Filadelfia.

Jonathan Aranda vuela bajo con un promedio de .214, pero es colíder en jonrones (3) y segundo en impulsadas (15) entre los Rays de Tampa Bay, empatado y debajo del dominicano Yandy Díaz, respectivamente.

Tras su paso por los Naranjeros de Hermosillo (.250, 3, 9) y Tigres de Kía en Corea del Sur (.236, 35, 85) en 2025, el jugador de cuadro Patrick Widson retornó a Grandes Ligas con los Marineros de Seattle. Lo llamaron de la sucursal AAA, Tacoma Rainiers, para quienes conectó 9 jonrones y empujó 15 carreras en 17 juegos en 2026.

UN día como hoy, en 1976 - En Wrigley Field, Mike Schmidt lidera el ataque de los Filis de Filadelfia con un sencillo, cuatro cuadrangulares en turnos al bate consecutivos y ocho carreras impulsadas para remontar un déficit de 12-1 y vencer a los Cachorro en 10 innings, 18-16.

En 2001 - Barry Bonds se convierte en el decimoséptimo jugador de las Grandes Ligas, y el cuarto de los Gigantes, en unirse al club de los 500 jonrones. Su batazo, de dos carreras en el octavo episodio contra Terry Adams cae en la Bahía de San Francisco para la victoria sobre los Dodgers de Los Ángeles por 3-2. Bonds es acompañado en el plato por otros dos miembros de la élite, Willie Mays (660) y Willie McCovey (521), para una breve ceremonia.

El 17 de abril de 1947 nació en Los Mochis, Antonio Pollorena, lanzador que en la Liga Mexicana tuvo cuatro campañas al hilo de 20 o más triunfos en los setenta. Fue entronizado en el Salón de la Fama en 1991.

-“Hay tres tipos de enemigos: los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido”.- Winston Churchill.