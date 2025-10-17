Los Peralta ‘toman por asalto’ a la LMP

En todas las inauguraciones de ida de la Liga Mexicana del Pacífico hubo glamour y pirotecnia, pero los debutantes Jaguares de Nayarit se llevaron las palmas con varios ex beisbolistas en el terreno, acompañando al ex boxeador, Julio César Chávez, quien todavía tiene su “jalón”.

CIUDAD DE MÉXICO._ En todas las inauguraciones de ida de la Liga Mexicana del Pacífico hubo glamour y pirotecnia, pero los debutantes Jaguares de Nayarit se llevaron las palmas con varios ex beisbolistas en el terreno, acompañando al ex boxeador, Julio César Chávez, quien todavía tiene su “jalón”.

Habían anunciado al panameño Mariano Rivera que brilló por su ausencia debido a una lesión que necesitó de una operación. Trajeron entonces de Estados Unidos a Vinicio Castilla y Óliver Pérez e invitaron a Alfredo Ortiz, Jesús Ríos, Luis Ignacio Ayala, Antonio Osuna, Édgar González, Francisco Valdez y al primer nayarita ligamayorista, el ex lanzador Germán Jiménez.

La fiesta no negó la cruz de su parroquia con detalles relacionados con los Tigres capitalinos de la Liga Mexicana, empezando por el estadio “Coloso del Pacífico” al cual se le añadió el “Don Alejo Peralta”, una sorpresa para todos, incluyendo a los 9,480 aficionados y aficionadas que lo llenaron.

Asimismo, la presencia del oaxaqueño “Chito” Ríos, ícono de los felinos en los ochenta y noventa, la mascota “Chacho” que de tigre mutó en jaguar y una alusión a la célebre marca “IUSA”.

Como se observa, por respaldo no va a quedar para el nuevo club que despegó con una derrota ante los Venados de Mazatlán, aunque el plantel herencia de los Sultanes de Monterrey se percibe corto y dependiente, como la mayoría, del desempeño de sus extranjeros.

LOS Cerveceros de Milwaukee (0-3), que ayer mordieron el polvo en Los Ángeles, requieren ahora una reacción que no se da en serie de campeonato desde que los Medias Rojas de Boston se la aplicaron a los Yanquis de Nueva York, en 2004.

La improbable voltereta prolongará a 43 años la sequía de Serie Mundial de los Cerveceros, la novena con mejor récord (97-65) en 2025 y proyectará a los californianos a su segundo clásico de otoño consecutivo.

En 1982, cuando todavía eran moradores de la Liga Americana, los Cerveceros que nacieron en 1970, se metieron a su primera y única Serie Mundial que perdieron en siete épicas batallas contra los Cardenales de San Luis.

UN día como hoy, en 1976- Desatando una ofensiva de 24 imparables, los Ostioneros de Guaymas derrotaron a Águilas de Mexicali, 14x6, en apenas el cuarto juego de los fronterizos en su temporada de debut.

En 2000 - En una remontada sobre los Marineros de Seattle, 9-7, David Justice impulsó a los Yanquis con un jonrón de tres carreras a su 37.º título de la Liga Americana, un récord, y preparó el terreno para una Serie del Subway en Nueva York por primera vez en 44 años.

En el juego, el receptor de los Marineros, Dan Wilson, rompió la racha sin hits más larga en la historia de la postemporada al salir de un “slump” de 42-0 con un sencillo al jardín derecho. Marv Owen, de los Tigres de Detroit, se había ido de 31-0 en las Series Mundiales de 1934 y 1935.

Mañanitas para Martín Antúnez (65), Charlie Montoyo (60), John Rocker (51), Rougned Odor (48) y Gil Velázquez (46).

-“La modernidad llegó, pero nadie avisó que venía sin instrucciones”.- Carlos Monsivais.

ENTRE suspensivos.- El ex bigleaguer Christian Villanueva fue los que llegaron temprano a los entrenamientos de los Yaquis de Ciudad Obregón, pero intempestivamente desapareció antes de los juegos de preparación. Y como no hubo una información oficial, los aficionados creen que desavenencias contractuales lo marginaron del plantel...En 2024-2025, Villanueva bateó .119, un jonrón y 3 empujadas en 14 juegos para los Charros de Jalisco y .216, 4 bambinazos y 11 empujadas en 21 con los Yaquis. En la LMB, en 2025, compiló .296, 9 cuadrangulares y 30 producidas en la nómina de los Rieleros de Aguascalientes... El tercera base de los Naranjeros de Hermosillo, Agustín Murillo, se metió al círculo de los 100 o más jonrones en la Liga Arco, en la posición 24 de la procesión encabezada por Héctor Espino (299).