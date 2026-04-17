CIUDAD DE MÉXICO.- Los Ángeles de Anaheim participan del fallecimiento de Garret Anderson, jardinero y consistente bateador que en 2002 contribuyó para la conquista de la primera y única Serie Mundial en la historia de la franquicia.

Anderson, quien falleció de un ataque al corazón a los 53 años, bateó un sólido .293 con 287 jonrones y 1,365 impulsadas en una trayectoria de 17 campañas, 15 con los Serafines y una en las filas de los Bravos de Atlanta y Dodgers de Los Ángeles.

En siete temporadas promedió .300, acumulando 2,529 hits, incluyendo 522 dobles, 36 triples, y en tres ocasiones fue convocado al Juego de Estrellas. En el séptimo juego de la Serie Mundial impulsó 3 de las cuatro carreras con las que los Angelinos derrotaron 4-1 a los Gigantes de San Francisco para completar la remontada en Anaheim, donde también ganaron el sexto encuentro.

SE percibía que los Piratas de Pittsburgh podían cambiar la situación laboral de José Urquidy (0-1, 1, 8.53) luego de algunos resbalones del ahora relevista. Ayer lo enviaron a la sucursal Indianápolis, en la Liga Internacional AAA.

El diestro inició bien en su nueva faceta, pero el balance de un primer corte de caja no le favorece, al permitir 15 imparables y 10 carreras (6 limpias) en poco más de seis episodios, con 6 chocolates y dos bases por bolas.

Los Piratas firmaron a Urquidy, de 30 años, en febrero en un contrato de ligas mayores por 1.5 millones de dólares. Le siguieron la huella en la LMP con los Venados de Mazatlán (3-1, 1.09) y en la Liga Dominicana en la que en principio batalló, pero cerrando fuerte en el “round robin”, con los Leones del Escogido.

ALAN Rangel (2-1, 1.66) sufrió su primer revés en la sucursal AAA de los Filis de Filadelfia, Lehigh Valley, tirando cinco innings (6h, 2c, 4bb, 5k) contra los Saints Paul (Minnesota).

Otra: Efrain Contreras aún no ha tenido acción en la AA (Rocket City) de los Angelinos de Anaheim, quienes lo firmaron alertados por un invierno de 15 rescates y efectividad de 2.40 en la LMP con los Yaquis de Ciudad Obregón.

Una más: el nativo de Ciudad Juárez estuvo en las filiales de los Padres de San Diego y Filis de Filadelfia entre 2018-2023 (15-26, 5, 4.71) y desde 2024 en bullpen de los campeones Diablos Rojos (3-0, 3.06).

Y, el jalisciense Gerardo Carrillo (2-0, 1, 3.27) recompuso el camino con los Aces de Reno (Diamondbacks) para mantener intactas sus posibilidades ligamayoristas en la organización de Arizona. En 11 innings, Carrillo ha ponchado a 17 a cambio de seis bases por bolas.

UN día como hoy, en 1977 - El lanzador de los Petroleros de Poza Rica, Ricardo Sandate, trabaja un récord de 19 entradas en la Liga Mexicana, pero perdió 2-0 ante los Ángeles de Puebla.

En 1997 - Roger Pavlik, de los Rangers de Texas, se convierte en el primer lanzador en la historia de la Liga Americana en otorgar bases por bolas a los primeros cuatro bateadores del juego en una derrota de 6-5 ante los Azulejos de Toronto.

Mañanitas para Mike Paul (81), Miguel Cabrera (43), Néstor Ceja (39), Henderson Álvarez (36) y Juan Carlos Gamboa (35).

-”Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa”.- Mahatma Gandhi.

ENTRE suspensivos.- los Rojos de Cincinnati no llevan prisa con el tercera base Ichiro Cano, a quien mandaron a clase A (Daytona). El prospecto de 21 años fue una de las revelaciones el pasado invierno en la Liga Mexicana del Pacífico, promediando .292 con un jonrón y 21 impulsadas en 44 juegos con los Tomateros de Culiacán... Los Diablos Rojos no llenaron el estadio Alfredo Harp Helú (20,062) en su noche de inauguración, según un reporte de 18,124 espectadores que se puede presumir y que atestiguaron una victoria sobre los Piratas de Campeche... En la misma frecuencia, los bicampeones de la LMB no contemplaron en su roster al veterano aporreador, Japhet Amador y tampoco le dieron cuerda a los Guerreros de Oaxaca, tradicionalmente un refugio para los que fueron estelares de los Pingos...Con la invasión extranjera se complica la viabilidad del otrora temido jonronero en Oaxaca y en cualquier equipo del circuito. Amador, de 39 años, sólo participó en 27 juegos en 2025 (.281, 4, 14) y también viene de un desempeño discreto con los Charros de Jalisco (.252, 3, 16)... Tucson Baseball Team cubrió el trámite de una inédita campaña en la Liga Arco sin que se leyera o escuchara queja alguna de aficionados de Arizona en las redes sociales. Como tampoco ahora luego del anuncio del retorno de la franquicia a Navojoa. La impresión es que no se enteraron de los planes de Víctor Cuevas y las fuerzas vivas de la ciudad.