Los Piratas volvieron a firmar a José Urquidy; cuatro mexicanos siguen activos

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Piratas de Pittsburgh sorprendieron ayer firmando a José Urquidy (2-2, 4.95) en un contrato de ligas menores, apenas un día después de que el lanzador de 31 años se convirtió en agente libre.

El mazatleco acordó para Grandes Ligas con los Piratas durante el receso 2025 luego de tirar con los Venados de Mazatlán (3-1, 1.09) y en los playoffs y serie final de la Liga Dominicana. Pero fue enviado a los Medias Blancas de Chicago después de cinco actuaciones en que compiló 0-1, un rescate y 8.53 en carreras limpias admitidas.

Los Medias Blancas colocaron para asignación al diestro el 15 de septiembre posterior a un registro de 2-1 y efectividad de 4.37 en seis juegos, uno como abridor. Dos días más tarde fue reclamado por los Filis de Filadelfia que lo activaron para la jornada del días 17 y para quienes no tuvo decisión en dos apariciones y un pcla de 3.68.

Los Filis lo mandaron a AAA el 27 de mes patrio para dar cabida en su roster al peruano-venezolano Jesús Luzardo, pero Urquidy, quien se convirtió en 2026 en el tercer mexicano y primero en jugar con tres equipos en una campaña desde el cátcher Alejandro Treviño en 1990 (Houston, Mets y Cincinnati), rechazó el ofrecimiento. Roberto Ávila en 1959 fue parte de los Orioles de Baltimore, Medias Rojas de Boston y Bravos de Milwaukee.

DOS nacidos en México y dos de doble nacionalidad son el remanente de la legión azteca a seguir en las series divisionales que arrancan hoy en todos los frentes. La acción empezará con el juego diurno entre los Guardianes y los Medias Blancas de Chicago en Cleveland.

Por la tarde, en San Petersburgo, Florida, los Rays de Tampa Bay recibirán a los Yanquis de Nueva York, con Jonathan Aranda (.274, 22, 92) y su adición en la recta final el relevista Manuel Rodríguez (0-0, 2.70).

En el turno estelar, los líderes generales de las Mayores, los Cerveceros de Milwaukee que traen al shortstop Joey Ortiz (.270, 9, 47) y al relevista Jo Jo Romero (3-3, 3.36), serán anfitriones de los Padres de San Diego.

Los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta comenzarán en Dodger Stadium por ahí del mediodía, tiempo del centro de México y es la serie más vista. Se han enfrentado en cinco ocasiones previas y la ventaja es para la novena californiana que prevaleció en las series divisionales de 2013 (3-1) y 2018 (3-1) y en la de campeonato de 2020 (4-0).

Por su parte, los Bravos ganaron en 1996 (3-0) en la divisional y en la más reciente, en 2021 (4-2) en la de campeonato en ruta a la Serie Mundial en la que superaron a los Astros de Houston en seis encuentros.

Dos de las series pactadas a cinco batallas con el formato 2-2-1, son inéditas en postemporada: Medias Blancas-Guardianes y Cerveceros-Padres, mientras que los Yanquis y los Rays medirán fuerzas por segunda vez en playoffs. En la primera, en 2020, los Rays se impusieron en cinco épicas batallas en la serie divisional.

Otro mexicano en la segunda fase de los playoffs será el experimentado umpire Alfonso Márquez. El nativo de Zacatecas oficiará como jefe de cuadrilla en la serie Cerveceros-Padres, sumando su décima tercera serie divisional.

UN día como hoy en 1976- Hank Aaron conectó un sencillo en su último turno al bate en las Grandes Ligas e impulsó su carrera número 2.297, en un juego en el que los Cerveceros de Milwaukee cayeron ante los Tigres de Detroit, 5 a 2.

En 2006- El yucateco Plinio Escalante Bolio es electo por unanimidad Presidente Ejecutivo de la Liga Mexicana, en lo que fue el regreso de la vieja guardia tras las gestiones de Raúl González, Alejandro Hutt y Jesús Topete, como soluciones externas de la asamblea de dueños.

Mañanitas para Dave Winfield (75), Dennis Eckersley (72), Darrin Fletcher (60), Alex Ramírez (52) y Carlos Teller (40). Hoy cumplirían años Gerardo Gutiérrez (1947-2020) y Salvador Colorado (1950-2021).

-“Algunas personas llevan alegría a donde quieran que vayan; otras las generan cuando se marchan”.- Óscar Wilde.

ENTRE suspensivos.- El campo corto Jason Atondo y el jardinero Luis González que estuvieron en la serie final de la Liga Mexicana con los Olmecas de Tabasco, no han reportado a los Naranjeros de Hermosillo... Tampoco el segunda base que pertenece a los Guardianes de Cleveland, Milán Tolentino, que levantó en 2026 su segunda cosecha de 20 “home runs” y 20 robos de base en AAA... . Los que cotizaron en Grandes Ligas, liderados por Isaac Paredes y entre los que se debe descartar a Alejandro Kirk y Javier Assad, serán vistos en territorio sonorense en la primera semana de noviembre o para la segunda mitad del calendario... El zurdo Marcelo Martínez (5-6, 2.78) abrirá este sábado por los Dragones de Wei Chuan contra United-Lions, en la recta final del rol regular de la Liga de Taiwán. Martínez no ha ganado en sus pasadas seis apariciones, de las cuales perdió cuatro, intercaladas con dos viajes a las menores.