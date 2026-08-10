Los Rangers regresaron a AAA a Alejandro Osuna; Aranda y Kirl, candentes

Los Rangers de Texas enviaron a Alejandro Osuna a la sucursal AAA, Round Rock Express. Le reprochaban al joven jardinero una mala racha de 10 juegos en la que bateaba .182 (22-4) con un doble, tres impulsadas y dos anotadas.

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Rangers de Texas enviaron a Alejandro Osuna a la sucursal AAA, Round Rock Express. Le reprochaban al joven jardinero una mala racha de 10 juegos en la que bateaba .182 (22-4) con un doble, tres impulsadas y dos anotadas.

El mochitense estaba en la gran carpa desde que lo llamaron el 14 de junio y a partir de entonces, promedió .267 (101-27) con un cuadrangular, 3 dobles, 15 impulsadas y 15 anotadas en 39 juegos, en la mayoría como titular.

Osuna cayó en un “slump” curiosamente al día siguiente de una actuación de 3 imparables y 3 remolcadas en cuatro oportunidades en una victoria sobre los Medias Blancas de Chicago, en Arlington. Gajes del oficio.

MANUEL Rodríguez ganó su primera decisión en su rehabilitación en AAA, donde los Rays de Tampa Bay lo tienen encargado a los Toros de Durham. Previamente, tuvo un par de apariciones en la Florida Complex League (1-0, 0.00) y clase A (0-0, 0.00).

En su cuarto juego en la Liga de la Costa del Pacífico, lanzó un inning perfecto en el que ponchó a dos contra los Caballeros de Charlotte, la filial de los Medias Blancas de Chicago en la que se ubica a José Urquidy.

Rodríguez se estaría acercando a la forma física que los Rays pretenden a corto plazo. En cuatro y un tercio en AAA, el yucateco ha ponchado a siete y no ha concedido bases por bolas.

OBSERVACIONES: Jonathan Aranda (.286, 15, 72) mantiene su buen paso, según un sólido .355 (31-11), un bambinazo y 7 producidas en siete cotejos en agosto, en tanto los Rays de Tampa Bay se aferran al liderato de la división Este.

Alejandro Kirk (.253, 4, 19), que el domingo se fue de 6-2 con una empujada y una anotada en derrota de los Azulejos de Toronto, 7x6, contra los Filis de Filadelfia en 12 innings, batea .345 (29-10), un jonrón y 7 empujadas en 9 juegos en el mes en curso.

Javier Assad (6-1, 3.54) dio ayer nuevamente el salto de la rotación abridora al bullpen de los Cachorros de Chicago. Trabajó el noveno inning sin problemas en una paliza a los Reales de Kansas City, 10-2.

DESPUÉS de desperdiciar el sábado una ventaja de siete carreras en las postrimerías del juego contra los Diablos Rojos y que estos terminaron ganando 13-11, los Guerreros de Oaxaca se sacaron la espina el domingo para imponerse a sus “hermanos mayores” y empatar la serie de playoff, 6-1.

El americano James Kaprielian llevó una blanqueada de 5 hits hasta el séptimo inning y los venezolanos Edwar Colina y Enderson Franco bajaron la cortina, mientras que a la ofensiva, Ricardo Valenzuela aportó un jonrón de dos anotaciones.

La serie se trasladará mañana al nuevo parque de pelota del rumbo, el Oaxaca Yu’Va (8,000) que no ha vuelto a llenarse desde su estreno, el 22 de mayo en un encuentro ante los Conspiradores de Nayarit que se suspendió debido a un torrencial aguacero.

Es probable que los pingos puedan echar mano en la visita a territorio zapoteca de su estelar ex bigleaguer, Trevor Bauer, quien se lastimó el cuello cuando calentaba para abrir el primer choque el sábado en el Alfredo Harp Hélu.

UN día como hoy en 1977- Billy Martin establece a Reggie Jackson como el cuarto bate titular de los Yanquis de Nueva York que vencen a los Atléticos de Oakland por 6-3, con Ron Guidry superando en el duelo de lanzadores a Vida Blue. Graig Nettles conecta su vigesimosexto jonrón de la temporada.