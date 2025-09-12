Los Rays dudan sobre regreso de Jonathan Aranda

SÍ... pero no. Luz verde de los médicos de los Rays de Tampa Bay para Jonathan Aranda, quien empezó a batear como parte de su rehabilitación por la fractura en la muñeca izquierda.

CIUDAD DE MÉXICO._ El novato sinaloense Alexander Armenta sigue abonando a un ascenso en el beisbol japonés, asignado a la sucursal de los Halcones de Softbank, el mismo club del ex bigleaguer Roberto Osuna, quien tiene cerca de tres meses inhabilitado.

Armenta, un zurdo de 21 años que los Tigres de Quintana Roo exportaron en 2023, lanzó pelota de 4 hits, dos carreras, 9 ponches y dos boletos en 6 innings, para imponerse 6x2 a la filial de los Dragones de Chunichi.

En 12 juegos, dos como abridor, sobre 40 innings y dos tercios, el oriundo de Los Mochis registra 3-2, un salvamento, efectividad de 3.32, 46 chocolates y 24 bases por bolas.

En Japón, partiendo del primera base José Tolentino en 1993 con los Leones de Seibu, han jugado 24 mexicanos, pero Armenta sería el primero forjado desde abajo, al estilo Grandes Ligas.

Sin embargo, el mánager de los Rays, Kevin Cash, no parece muy optimista a 17 juegos del cierre del calendario regular y el equipo con posibilidades en la carrera por el “Wild Card”.

Hasta ayer estaban a 5.5 juegos en el carril en el que van por delante los Medias Rojas de Boston, Marineros de Seattle, Indios de Cleveland y Reales de Kansas City.

UN día como hoy, en 1976 - El bateador designado Minnie Miñoso batea un sencillo para los Medias Blancas de Chicago contra Isidro Monge, de los Ángeles de California.

Miñoso, de 53 años, es considerado el jugador de mayor edad en conectar un hit en las Mayores, aunque en realidad es tres años menor que su edad oficial, como se descubriría más adelante.

-“Envejecer es como escalar una montaña. Mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista es más amplia y serena”.- Ingmar Bergman.

EN seguidillas.- Los Jaguares de Nayarit disputarán mañana sábado y el domingo los primeros juegos de preparación de su historia contra equipos locales en Sayulita y Santiago Ixcuintla, respectivamente... “¿Listo para el espectáculo? Preguntan los peloteros de Tucson a sus potenciales aficionados, en un mensaje impreso en sus camisetas. En ausencia del mánager venezolano, Wilfredo Romero, las prácticas de los ex Mayos de Navojoa las dirige el coach de banca, Matías Carrillo... Los Dodgers de Los Ángeles regresaron a su finca AAA, Oklahoma City, a Justin Dean, de 28 años y quien sólo consumió dos turnos y ocasionales labores defensivas en su estreno ligamayorista tras siete veranos “picando piedra”, además de cuatro inviernos en Los Mochis.

