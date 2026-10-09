Del remanente del triunfo total de los Rays de Tampa Bay sobre los Yanquis de Nueva York en la Serie Divisional (3-0) que tuvo su momento climático la noche del miércoles en un repleto Yankee Stadium (48,865), se desprende un incipiente dominio (2-0) en postemporada.

CIUDAD DE MÉXICO._ Del remanente del triunfo total de los Rays de Tampa Bay sobre los Yanquis de Nueva York en la Serie Divisional (3-0) que tuvo su momento climático la noche del miércoles en un repleto Yankee Stadium (48,865), se desprende un incipiente dominio (2-0) en postemporada.

También los derrotaron en la misma etapa en días y noches de pandemia, en 2020, 3-2, camino a la Serie Mundial en la que cayeron ante los Dodgers de Los Ángeles y los mexicanos Julio Urías y Víctor González, ahora fuera del radar.

Las ex “Mantarrayas” esperan al vencedor de los Medias Blancas de Chicago y Guardianes de Cleveland para buscar el boleto a su tercer Clásico de Otoño, donde cayeron en 2008 frente a los Filis de Filadelfia y el mencionado contra los Dodgers.

El equipo de San Petersburgo, Florida consiguió su primera barrida de playoffs y qué mejor que sobre con quienes comparten el apoyo de los aficionados en esa zona de Florida que alberga desde la prehistoria el campamento primaveral de los Yanquis, incluido el estadio George Steinbrenner que prestaron a los Rays en 2025 porque un ciclón le voló el techo a su Tropicana.

Una más: el mánager de los Rays, Kevin Cash, respetó la jerarquía de Jonathan Aranda dejando al tijuanense contra el pítcher zurdo Max Friend, a quien le conectó un sencillo productor de una rayita en el tercer inning luego de obligarlo a roletear para doble matanza en el amanecer de la contienda.

En la serie, Aranda se fue de 12-4 (.333) con un jonrón, dos empujadas y dos anotadas, para contribuir en el rápido trámite que en cierto modo tomó por sorpresa a los apostadores de Las Vegas, Atlantic City y otros lugares.

LOS Venados de Mazatlán completaron la “parejita” puertorriqueña con el arribo del lanzador Jonathan Bermúdez, quien hará causa común con el líder jonronero 2026 en la Liga Mexicana, Gabriel Cancel, de los Bravos de León.

Bermúdez, zurdo que cumplirá 31 años el día 16 del mes en curso y que en 2024 apareció en tres juegos con los Marlins de Miami (0-1, 8.10), registró 6-5 y efectividad de 5.52 en una laboriosa campaña en la nómina del Águila de Veracruz.

Ambos juegan en la liga Roberto Clemente para los Gigantes de Carolina y no está muy claro si abandonarán o no a los Venados para incorporarse al circuito de su país que arrancará el 4 de noviembre.

UN día como hoy en 1957- Lew Burdette lanzó juego completo y blanqueó 5-0 a los Yanquis de Nueva York para darle el título de la Serie Mundial a los Bravos de Milwaukee.

En 1988- Los Atléticos de Oakland barrieron en la Serie de Campeonato de la Liga Americana a los Medias Rojas de Boston, ganando 4-1. Dave Stewart superó en el montículo a Bruce Hurst que permitió un jonrón a José Canseco. Dennis Eckersley salvó por cuarto juego consecutivo.

Mañanitas para Starling Marte (38), Víctor Vodnik (27) y Yohandy Morales (25).

-“Cuando dejamos que nuestra luz brille, inconscientemente damos permiso a los otros para que hagan lo mismo”.- Nelson Mandela.

EN Navojoa tendrán la visita del presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Salvador Escobar Cornejo, para una inspección del estadio Manuel “Ciclón” Echeverría que desde hace tres meses está en reconstrucción.

Por las evidencias en las redes sociales que muestran un panorama para pesimistas, hay quienes estiman que no estará listo para el “opening day” del 14 de octubre. La noche del regreso de los Mayos como anfitriones de los Yaquis de Ciudad Obregón.

El ejecutivo no quiere que le cuenten. Menos después que le doraron la píldora con el fabuloso proyecto Tucson Baseball Team, aunque una de las obligaciones de un CEO es estar de cuerpo presente en situaciones de apremio.

Escobar es de los que confían ciegamente en los hombres y mujeres de la construcción que les han asegurado que no se dejen llevar por las apariencias y que el inmueble edificado en 1970 estará listo en tiempo y forma.