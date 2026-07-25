Los Rays preparan el regreso de Manuel Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO._ Manuel Rodríguez inició su rehabilitación en la Florida Complex League en la que juegan puros novatos y en un inning permitió un hit que fue jonrón, para después ponchar a los siguientes tres prospectos.

Los Rays de Tampa Bay no han informado si el yucateco, de 29 años y que no tiraba en un encuentro formal desde el 9 de junio de 2025 contra los Medias Rojas de Boston, tendrá otra salida en esa categoría o si empezará a enfrentar rivales de clase A en adelante.

Seguro que le esperan varias asignaciones previo a su regreso al bullpen del equipo grande que lo adquirió en 2024 de los Cachorros de Chicago, quienes llegaron a promover para su cerrador de planta.

Rodríguez se sometió a una cirugía en el codo en agosto de 2025 tras una recuperación que le permitió volver a la actividad. Sin embargo, una recaída en las menores hizo inevitable la operación.

Los Rays piensan que Rodríguez puede ser una adición importante para la recta final del calendario regular, animados por su desempeño previo a la lesión: 1-2, 11 “holds”, efectividad de 2.08, 25 ponches y 6 bases por bolas en 31 juegos y 30 innings y dos tercios.

ROBERTO Osuna no estuvo tan contundente en su participación de ayer en el beisbol japonés, pero tuvo los arrestos para poner un cero en la pizarra y contribuir en la victoria de los Halcones de Softbank, 7-3, sobre los Leones de Seibu.

Admitió un hit, concedió un boleto y recetó un chocolate en el séptimo inning. Redujo su pcla a 1.06 en 34 innings con 36 ponchados y 5 bases por bolas, en 34 juegos de su cuarta campaña en la pelota que lo proyecta como el segundo mejor pagado con un contrato de 27 millones de dólares por 4 años.

El número uno es el cerrador cubano de los Gigantes de Yomiuri, Raidel Martínez (3-2, 29, 1.53), 32 millones de los billetes verdes por 4 años. Martínez nunca ha jugado en Estados Unidos y llegó a Japón en 2024 directamente de la Serie Nacional, como se conoce la liga de la isla.

UN día como hoy en 1982 - Steve Carlton lanzó la blanqueada 50 de su carrera, un juego de cinco hits con marcador de 1-0 contra los Dodgers de Los Ángeles y Jerry Reuss.

En 1999- Nolan Ryan, Robin Yount, George Brett, Néstor Chylak, Orlando Cepeda, Frank Selee y ‘Smokey’ Joe Williams son entronizados en el Salón de la Fama de Cooperstown.

Mañanitas para Torey Lovullo (61), Ed Sprague (59), Guillermo Mota (53), Javier Vázquez (50), Issmael Salas (44) y Santiago González (43).

-“El mayor error del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que sale del corazón”.- Mario Benedetti.

TRES de tres: Joey Meneses regresó echando tiros a la Liga de la Costa del Pacífico (AAA), donde recuperó el liderato de bateo (.348) y se mantiene en la cima de impulsadas (84), enrolado con los Aviadores de Las Vegas. En su segundo cotejo posterior a su retorno, el sinaloense atizó su jonrón 13.

Algo se rompió entre Roberto Magallanes y el coach de bateo, Kevin Seitzer, que ayer el mexicano dejó el cargo de asistente del estadounidense. Ambos trabajaron juntos en el puesto desde 2021 con los Bravos de Atlanta, celebrando el título de la Serie Mundial y duraron hasta 2024, antes de mudarse a Seattle.

EL puertorriqueño Javier Valentín, ex receptor de vasta experiencia en las Mayores, es el nuevo mánager de los Guerreros de Oaxaca, cuya directiva entró en pánico llegando a la otra orilla del rol regular.

El boricua era el coach de bateo en el staff del defenestrado Roberto Vizcarra y en 2024 fue coach de banca de su hermano José Valentín (16-18), quien muy temprano entregó el timón a Luis Carlos Rivera.

De Javier Valentín, el gerente Mario Valdez espera que le salve la campaña de su presentación en la oficina del flamante estadio que les construyó el filántropo Alfredo Harp Hélu y que no ha sido un lujo que jale a la usualmente apática afición del rumbo.