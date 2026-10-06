Los Rays y los Medias Blancas, por su boleto a la serie de campeonato

CIUDAD DE MÉXICO.- En Nueva York y Chicago reanudan hoy las Series de Campeonato de la Liga Americana con los Yanquis y los Guardianes de Cleveland contra las cuerdas frente a los Rays de Tampa Bay y los Medias Blancas, respectivamente.

Tanto los Yanquis como los ex Indios estarán sujetos a la presión de quedar out hoy o mañana, pero no serían los primeros en fraguar una reacción que los ponga al tú por tú en un eventual quinto y decisivo encuentro, incluso los Guardianes como visitantes en la “ciudad de los vientos”.

Los Medias Blancas, cuyas participaciones en postemporada casi se pueden contar con los dedos de una mano, sólo necesitan una victoria para meterse a una Serie de Campeonato por primera vez desde 2005, año de gracia en que conquistaron la Serie Mundial con una barrida a los Astros de Houston.

Para los Yanquis el imperativo de ganar y ganar para igualar la serie y forzar el regreso a Florida conlleva la ineludible carga de su historial pletórico de éxitos, pero que se detuvo en el tiempo con los 16 años sin festejar un título de Serie Mundial. Desde 2009.

Los Rays aspiran con su sempiterno cuanto sabermetrico mánager Kevin Cash a volver a los primeros planos tras una etapa de tempraneras eliminaciones en playoffs y ausencias de la postemporada en 2024 y 2025.

LUEGO de que en su debut en postemporada en 2025 se ponchó en su único turno ante los Rangers de Texas, Jonathan Aranda fue pieza clave en los dos primeros triunfos de los Rays en la serie divisional contra los Yanquis. Se fue de 9-3 (.333) con un vuelacerca, una impulsada y dos anotadas.

Lo que sigue a partir de hoy en Yankee Stadium es ver si Kevin Cash deja en la banca al primera base contra un pítcher zurdo. Lo hace normalmente durante la campaña, aún en las buenas rachas del tijuanense.

Max Friend (3-6, 5.03) abrirá por los neoyorquinos y las estadísticas exoneran a Cash de las críticas sí Aranda, quien en su trayectoria va de 11-1—jonrón-- y dos producidas contra el siniestro, no sale de inicio.

A propósito, con su remolcada que fue con un palo de vuelta entera en el primero de la serie, Aranda se convirtió en el mexicano 14 que remolca en postemporada. Adrián González es el número uno con 21, seguido por Vinicio Castilla (12), Alejandro Kirk (10), Erubiel Durazo (7) y Karim García (3).

Los otros nueve consiguieron una, de acuerdo al siguiente orden de aparición: Fernando Valenzuela, Mario Mendoza, Jorge Orta, Juan Castro, Benjamin Gil, Yovani Gallardo, Jaime García, Julio Urías y Aranda.

SE acercan los tiempos de inauguraciones en los circuitos otoño-invierno, todos con roles relativamente cortos en comparación con los veraniegos, pero que con actividad del diario hasta la primera semana de febrero en avatares de la Serie del Caribe.

Por primera vez en algunas lunas no será la Liga Mexicana del Pacífico la encargada de romper el hielo, sino la de Venezuela que contra viento y marea, diría el clásico, cantarán el “playbol” el 12 de octubre con 8 equipos y un rol de 68 juegos similar al de la LMP.

Precisamente, el establecimiento azteca replicará a la LVBP iniciando hostilidades el día 13 en el Panamericano de los Charros de Jalisco, como anfitriones de los Jaguares de Nayarit que desde su estreno “calentaron” la vecindad.

Las acciones con la incertidumbre del estadio de los Mayos de Navojoa. El 16 de octubre será el turno de la poderosa Liga Dominicana y, como ya es costumbre, la Roberto Clemente de Puerto Rico empezará su diversión en noviembre, el miércoles 4.

UN día como hoy en 1980- Con ocho equipos debido a las ausencias de los Cañeros de Los Mochis y los Potros de Tijuana, la Liga Mexicana del Pacífico puso en marcha su temporada que llevó el nombre del guasavense Miguel Leyson Pérez.

En los primeros resultados, los Yaquis de Ciudad Obregón vencieron 3-0 a los Marineros de Guaymas; los Algodoneros apalearon a los Mayos de Navojoa 11-2; los Naranjeros de Hermosillo 7x5 a Águilas de Mexicali y Tomateros de Culiacán 7 a 6 a los Venados de Mazatlán en 10 innings.

En 1984- Los Padres de San Diego conquistaron el banderín de la Liga Nacional al imponerse 6-3 a los Cachorros de Chicago, completando una remontada tras perder los primeros dos partidos.

Mañanitas para José Cardenal (83), Evan Longoria (41), Alex Cobb (39), Mookie Betts (34) y Jesús Sánchez (29).

-“Pregúntate todos los días: ¿Ayudé a otra mujer hoy?”.- Christian Lagarde.

ENTRE suspensivos.- Los Charros de Jalisco tuvieron su noche de gala en la que entregaron los anillos de campeones a los jugadores y directiva. También los reconocimientos de la LMP al Jugador Más Valioso, Julián Ornelas; el mánager campeón Benjamin Gil, y el gerente del año Héctor Carrillo... Guamúchil y su parque Alberto Vega Chávez serán escenario a partir de hoy de la “Copa Gobernadora”, 7, 8 y 9 de octubre, con la participación de los cuatro equipos sinaloenses de la LMP. Un clásico de pretemporada desde los tiempos de Francisco “Panchín” Peña, quien a finales de los ochenta gestionó que los Algodoneros jugarán un juego oficial de cada serie en la cabecera del municipio de Salvador Alvarado.