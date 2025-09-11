Javier Assad 82-1, 4.62) cedió su turno en la rotación de los Cachorros de Chicago, ayer contra los Bravos en Atlanta, al recién extraído de la lista de lesionados, Jameson Taillon (9-6, 4.15).

El mexicano quedó entonces disponible en el bullpen después de sus buenos oficios como abridor, faceta a la que, naturalmente, volverá en la primera emergencia para el mánager, Craig Counsell.

Assad, quien ganó sus últimas dos actuaciones como inicialista, no releva desde la campaña de 2023 cuando lo hizo en 22 de 32 encuentros.

LOS Sultanes de Monterrey pusieron punto final a una relación laboral de 8 temporadas con el panameño Roberto Kelly, quien en avatares de postemporada, consiguió un título y dos subcampeonatos.

Era el piloto con más tiempo en un club en la Liga Mexicana y se conoce que tenía contrato por dos años más y las cláusulas a las que la directiva apeló para despedirlo.

En trámite la serie por el campeonato absoluto entre los Diablos Rojos y los Charros de Jalisco, el ex bigleaguer Kelly es el primer estratega que deja el cargo de cara a 2026.

En 2025, los Sultanes fueron líderes en el norte (50-32) y llegaron a la final de zona en la que cayeron en cinco encuentros ante los Charros, después de avanzar a la segunda ronda de los playoffs como “mejor perdedor”.

UN día como hoy, en 1974: En el Shea Stadium, los Mets de Nueva York pierden un juego nocturno de 25 innings contra los Cardenales de San Luis, 4-3. Dos errores de los Mets conducen a la carrera de la victoria de los Cardenales, comenzando con un tiro errado de Hank Webb que permite a Bake McBride anotar desde primera.

Los Mets batean 103 veces, la única vez que se alcanza la marca de las cien en un cotejo de Grandes Ligas; los Cardenales no se quedan atrás con 99 apariciones al plato. Se registra un récord de 175 turnos al bate oficiales, con 45 corredores varados, un récord en las Mayores.

El maratón de siete horas y cuatro minutos es el juego más largo jugado a decisión en la historia de las Grandes Ligas. Solo mil aficionados están presentes cuando la batalla terminó a las 3:13 a.m.

-“La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano”.- Víctor Hugo.

EN seguidillas.- Águilas de Mexicali y Tucson Baseball Team abrieron ayer sus entrenamientos con sus respectivos mánagers al frente, Óscar Robles y el venezolano Wilfredo Romero... Sólo faltan los Venados de Mazatlán, Yaquis de Ciudad Obregón y los monarcas Charros para completar la membresía de la temporada de los 80 años de la pelota invernal.... Aunque casi no ha jugado, el jardinero que esperan en Los Mochis, Justin Dean (2-0 y un robo), se ha mantenido en el róster de los Dodgers de Los Ángeles desde el 8 de agosto.

