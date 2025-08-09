En Cancún algunos aficionados se quejan por padecer dos temporadas al hilo de los Tigres como sotaneros. Se sienten “especiales” por una debacle ciertamente inédita para ellos, pero que los felinos ya habían sufrido en sus tiempos en la Ciudad de México.

CIUDAD DE MÉXICO._ En Cancún algunos aficionados se quejan por padecer dos temporadas al hilo de los Tigres como sotaneros. Se sienten “especiales” por una debacle ciertamente inédita para ellos, pero que los felinos ya habían sufrido en sus tiempos en la Ciudad de México.

Eso sí, los Tigres no cargaban el “farol rojo” en veranos consecutivos desde los ciclos de 1977 y 1978, cuando el nivel de la Liga Mexicana era muy bueno y los felinos acomodaban sus piezas una vez desechado el proyecto con puros peloteros nativos.

A diferencia de aquellos años en los que solamente tronaban los chicharrones del ingeniero Alejo Peralta y no había redes sociales, ahora los fanáticos tunden a la familia Valenzuela Burgos, “exigiendo” que se vayan.

En esa catarsis, sin embargo, hay quienes, temerosos de Dios y de los rumores, cruzan los dedos para que los herederos de Fernando Valenzuela no les cumplan el deseo, mudando la franquicia.

En el renglón de la asistencia, no estuvieron tan peor en su condición de coleros, promediando 6 mil y fracción espectadores en un estadio, el Sherwin Williams-Beto Ávila, cuyo aforo es para 9,000.

La impresión es que Fernando Valenzuela Jr. y su mamá Linda Burgos harán todo lo posible para que el club siga en el paradisiaco centro turístico, ignorando los insultos de la clientela.

“FUE súper emotivo finalmente poder vivir esa llamada telefónica que había estado esperando y por la que había trabajado durante tanto tiempo. Me siento como una batería completamente cargada, lista para usar”, dijo Jen Pawol, la mujer-ampáyer que hoy debutará en Grandes Ligas.

Estará en una doble cartelera entre los Bravos y los Marlins de Miami en Atlanta, en un recorrido jamás seguido con tantos reflectores tratándose de alguien en calidad de debutante.

Pawol, de 27 años, romperá así una tradición de más de un siglo y después de una rutina concienzuda de aciertos y fallas durante una década en las menores, donde si bien la prioridad es formar peloteros, también se encienden los ánimos contra los que imparten justicia.

UN día como hoy, en 1996- Fernando Valenzuela limita a Pittsburgh a tres hits en 7 innings y dos tercios y Greg Vaughn alcanza las 100 carreras impulsadas con un jonrón solitario para guiar a los Padres de San Diego a una victoria de 4-1 sobre los Piratas.

Vaughn, quien tuvo 95 empujadas con los Cerveceros de Milwaukee antes de ser traspasado, es el primer jugador en alcanzar las 100 en una temporada jugando en ambas ligas.

Mañanitas para Édgar Quintero (48), Deion Sanders (57) y Nike Shildt (57).

-“La aventura podrá ser loca, pero el aventurero ha de ser cuerdo”.- Gilbert Keith Chesterton.

ENTRE suspensivos.- Siete de los 12 mánagers de los equipos que disputarán los playoffs de la LMB van por su primer campeonato: Benjamín Gil (Jalisco), Óscar Robles (Tijuana), Juan Castro (Monclova), José Offerman (Unión Laguna), Héctor Estrada (Puebla), Daren Brown (Campeche) y Eliezer Alfonzo (Yucatán)... El otro grupo lo encabeza el piloto de los Guerreros de Oaxaca, Roberto Vizcarra, con tres títulos, seguido por Pedro Meré (2) al frente del Águila de Veracruz, Roberto Kelly (1), Monterrey, Félix Fermín (1), Dos Laredos (1) y Lorenzo Bundy (1), Diablos Rojos... El que hoy inicia en el Alfredo Harp Helú será el quinto desafío en postemporada entre los Diablos Rojos y Leones de Yucatán, a partir de 2019. Los melenudos ganaron en las finales sureñas de 2019 (4-0), 2021 (4-1) y 2023 (4-3), pero fueron arrollados en segunda ronda en 2024 (4-0) por la aplanadora capitalina.

