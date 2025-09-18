CIUDAD DE MÉXICO.- Esperaron su recuperación por casi medio año y sólo le dieron poco más de dos innings para que mostrara sus armas. Es la historia de José Urquidy (0-0, 7.71) que ayer aceptó regresar a AAA después de ser colocado para asignación por los Tigres de Detroit.

A poco más de una semana del cierre del rol regular, es un hecho entonces que el mazatleco no volverá a Grandes Ligas en el actual recorrido. No lanzaba en el Big Show desde septiembre de 2023 con los Astros de Houston.

El detalle estuvo en que los Tigres no disponen de un lugar para alguien tan oxidado y poco tiempo para meterlo al redil, incluso en las menores, que también bajarán el telón la próxima semana.

Urquidy firmó en marzo pasado por un año y un millón de dólares, además de una opción para 2026 que, falta ver, si será ejercida por su nueva organización.

De no ser así, se convertiría nuevamente en agente libre a los 30 años y con el estigma de dos operaciones “Tommy John” en su trayectoria, la más reciente, en el codo, en junio de 2024.

El segundo escenario favorece al equipo de sus orígenes en la Liga Mexicana del Pacífico, los Venados de Mazatlán que, para no perder, lo tienen en su lista de invitados a la pretemporada.

Una situación, digamos, más realista, que la de los Tomateros de Culiacán con el zurdo Julio Urías, que lleva más de dos años en un hermetismo total que progresivamente lo marginó del mundo del beisbol.

OBSERVACIONES: El cerrador de los Marineros de Seattle, Andrés Muñoz (3-2, 36, 1.54), va casi perfecto en sus recientes seis apariciones, con 5 rescates, 12 chocolates y una base por bolas en seis episodios.

Tirso Ornelas (.287, 10, 56) todavía es una posibilidad para un llamado a los Padres de San Diego, luego de su estreno ligamayorista y prolongado periodo de lesiones en 2025.

UN día como hoy, en 2000: Tras una derrota por 16-3 ante los Azulejos de Toronto, el mánager de Nueva York, Joe Torre, se reúne con el equipo y critica duramente a los Yanquis por su mal desempeño. Esto no les servirá de nada, ya que perderán sus siguientes siete juegos.

Mañanitas para Jim Abbott (58), José Manuel Hernández (54) y Anthony Vázquez (39).

-“Un escritor puede escribir lo que le dé la gana siempre que sea capaz de hacerlo creer”.- Gabriel García Márquez.

EN seguidillas.- Marcelo Martínez es líder en victorias (12) y tercero en efectividad (2.52) en la Liga de Taiwán, cuyo calendario regular finalizará el 5 de octubre... Desde algún lugar de Japón, donde está siendo maltratado en la Liga Central, Trevor Bauer (4-10, 4.34) felicitó a los Diablos Rojos, que ya dijeron que lo quieren de regreso en 2026... Con un colmillo largo y retorcido acorde a sus 42 primaveras, mientras los Diablos preparaban el festejo del bicampeonato, el dominicano Robinson Canó metió presión a su directiva, declarando en la televisión que no pensaba volver en 2026. Para luego recular, durante la fiesta, micrófono en la siniestra y a su diestra el heredero en vida de las glorias del CP Alfredo Harp Helú, Santiago Harp Grañén.