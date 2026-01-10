Los Tigres tendrían en la mira a los veteranos Giolito y Bassitt

Los Tigres de Detroit han hecho una incorporación a su rotación abridora en lo que va de esta temporada baja, firmando al derecho Drew Anderson después de tener dos temporadas dominantes en Corea. Pero a Detroit le gustaría seguir sumando piezas a su cuerpo de abridores y ha estado en conversaciones con, entre otros, los veteranos Lucas Giolito y Chris Bassitt, según The Athletic (se requiere suscripción).

Giolito, de 31 años y compañero de escuela secundaria del actual abridor de los Tigres, Jack Flaherty, tuvo una sólida temporada 2025 para los Medias Rojas, registrando una efectividad de 3.41 en 145 entradas antes de que una lesión en el codo en septiembre pusiera fin a su año.

Bassitt, de 36 años, tuvo una efectividad de 3.96 en 170.1 innings para los Azulejos el año pasado. Ha lanzado al menos 170 tramos en cada una de las últimas cuatro campañas.

(Con información de MLB)