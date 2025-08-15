Los Tomateros quieren ‘repatriar’ a Julio Urías

CIUDAD DE MÉXICO.- Causó revuelo la sola insinuación de los Tomateros de Culiacán de que para la próxima edición de la Liga Mexicana del Paçífico podrán disponer de Julio Urías.

Lo tienen en su lista de pretemporada, con su nombre apilado entre los invitados, pero sin confirmar la presencia física del zurdo que se ha mantenido callado por casi dos años. Cero declaraciones.

Eso se lo ha dejado a su famoso representante, Scott Boras, quien no hace mucho insistía en que varios equipos querían en sus filas a su proyecto millonario que estropeó el carácter iracundo del sinaloense.

Si los guindas de la familia Ley se atrevieron a ponerlo en su lista conscientes de que levantarán polvo, a algo se atienen. Podría ser entonces el “bombazo” para sus abonados de la devoción probada.

JOSÉ Urquidy tuvo el viernes su cuarta apertura para la sucursal de los Tigres de Detroit, Lakeland, en clase A simple, y la buena noticia es que su rehabilitación continúa sin contratiempos.

Tiró dos innings en dos hits y una carrera contra Clearwater, filial de los Filis de Filadelfia, con un total de 23 lanzamientos, 18 strikes, perfilado para su reaparición en donde no es visto desde 2023 debido a la lesión en el codo.

En 5 episodios sólo ha admitido la anotación de ayer, con 4 chocolates y control perfecto, como convaleciente y probable estreno de la organización que lo firmó en marzo de 2025 a pesar de la cirugía “Tommy John”.

Los Tigres contemplan más salidas del mazatleco en las menores en el remanente de agosto, previo a su integración en el equipo grande en los primeros días del mes patrio.

UN día como hoy, en 1969- Alfredo Ortiz, de los Diablos Rojos, derrotó a los Tigres 8-6 para llegar a 23 triunfos en la temporada y empatar un récord para zurdos.

En 1989: Luis Polonia, jugador de los Yanquis de Nueva York, es arrestado en su habitación de hotel por tener relaciones sexuales con una joven de 15 años. Será sentenciado a 60 días de prisión al finalizar la temporada.

Hoy es el cumpleaños de Yu Darvish (39), Freddy Sandoval (43), Aaron Acosta (47), Miguel Flores (55) y Rob Thomson (62).

-“Si por mí fuera, sólo unos cuantos, tres, cuatro, y no diré nombres para no ofender a nadie, regresarían para la próxima temporada con nosotros”.- Erick Arellano Hernández (Yucatán).

EN seguidillas.- Humberto Castellanos alcanzó a Marcelo Martínez en el segundo lugar en victorias (9) en la Liga de Taiwán, llevando hasta el sexto inning una labor de 5 hits y una carrera (6k, 3bb), en cerrado triunfo de CTBC Brothers, 2x1, sobre los Guardianes de Fubon... Martínez (Rakuten) es cuarto en efectividad con 2.24 y en la séptima posición aparece Castellanos (2.72), quien además es el número seis en chocolates con 85, en su primera aventura en el circuito asiático... Ambos van saliendo de sus primeras crisis en el año. El tamaulipeco perdiendo en tres de cinco aperturas sin ganar y el ex ligamayorista con una victoria en cinco compromisos.