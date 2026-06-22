Los tres mexicanos de Azulejos; Trevor Bauer de vuelta va la LMB

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Azulejos de Toronto agregaron a su róster activo al utility, Luis Urías, quien desde ayer en el primer juego de la serie contra los Astros de Houston en casa hace causa común con los cátchers Alejandro Kirk y Brandon Valenzuela.

Urías estuvo de inicio en la banca de su sexto equipo en las Mayores, detrás de los Padres de San Diego, los Cerveceros de Milwaukee, los Medias Rojas de Boston, los Marineros de Seattle y los Atléticos de Sacramento.

Es la mayor concentración de talento mexicano en una nómina del Big Show desde que en 2024 se juntaron en los Rays de Tampa Bay los bateadores Issac Paredes y Jonathan Aranda y el pítcher yucateco Manuel Rodríguez.

La escuadra ligamayorista con más aztecas a la vez data del ya lejano 1998, los Piratas de Pittsburgh que reunieron a los lanzadores Esteban Loaiza, Francisco Córdova, Elmer Dessens, Ricardo Rincón y José Silva. Un año antes, con los Dodgers de Los Ángeles rindieron también cinco: el jugador de cuadro Juan Castro, el jardinero Karim García y los serpentineros Ismael Valdez, Antonio Osuna y Dennis Reyes.

LOS Diablos Rojos todo lo pueden en la Liga Mexicana. Incluso traer nuevamente al lanzador ex ligamayorista, Trevor Bauer, a pesar de que en las postrimerías de la temporada de 2024 tuvo un desacuerdo en las redes con Horacio de la Vega, presidente del circuito, criticando su “extranjerización”. “Debería haber más plazas para los mexicanos”, dijo entonces el ganador del trofeo Cy Young en 2020.

“Sin los extranjeros él no estaría aquí”, respondió el Ceo de la LMB y añadió: “Con menos extranjeros, igual y Trevor no estaría aquí. Hay un modelo que hemos puesto sobre la mesa, un proceso de seis años para tener un balance entre mexicanos y extranjeros. Queremos recomponer una fórmula añeja de LMB”.

Los capitalinos no parecen necesitar a Bauer. Sin su aportación se convirtieron en bicampeones en 2025 y ahora los encontrará como líderes de la Zona Sur. Pero el buen pitcheo nunca sobrará en un bullpen y con el estadounidense se declararon listos para buscar la hazaña de los tres campeonatos al hilo que en 100 años solamente han logrado los Sultanes (Industriales) de Monterrey de 1947-1949.

Bauer volverá a la LMB en donde en su debut fue el pítcher del año con números de 10-0, 2.48 en carreras limpias y 120 ponches en 83 innings un tercio, además de obtener un triunfo clave en la final del sur ante los Guerreros de Oaxaca y otro en la serie por el título sobre los Sultanes.

Tras su feliz estancia en México, las pasó negras en el obviamente más fuerte beisbol japonés (4-10, 4.51), cuya temporada con los Yokohama BayStars no terminó. Se peleó con el coach de pitcheo y los nipones lo relegaron en las menores.

En 2026, el derecho de 35 años decidió firmar con los Dukes de Long Island (5-1, 2.36) de la Liga Independiente del Atlántico, mientras miraba de reojo a MLB, clamando por otra oportunidad que seguramente nunca llegará.

POR primera vez en su nueva etapa en la Liga Mexicana que inició en 2021, en Durango (29-27) tienen un equipo con aspiraciones de playoff con Óscar Robles en el mando, aunque a los ahora Caliente les falta algo más que el último jalón, un mes y fracción para el cierre de hostilidades en el rol regular, un total de 36 juegos.

En lo que siguen atrasados es en el respaldo de sus aficionados en el pequeño estadio Francisco Villa que solamente llenaron en la noche de inauguración, el 17 de abril (5,830), cuando recibieron a los Dorados de Chihuahua.

Esa recaudación ha servido de soporte para que el promedio (2,718) ande cerca de los 3 mil a pesar de que de un tiempo a la fecha la mayoría de los indicadores apenas rebasan los mil y fracción. En la serie del pasado fin de semana en la que barrieron a los Conspiradores de Querétaro registraron 1,231, 1,617 y 1,213.

ENTRE suspensivos.- El ex receptor Saúl Soto despacha en Aguascalientes como nuevo gerente deportivo de los Rieleros, haciendo mancuerna con el piloto, el experimentado Enrique “Che” Reyes...En la misma frecuencia, el venezolano Ángel Reyes (.330, 11, 41) fue baja por unos días, requerido en su país por el nacimiento de su primer hijo... En Monterrey, algunos mal informados insisten en culpar a Guillermo González, alias “Willie”, de la mala racha de los Sultanes, cuando el directivo futbolero no opera en el plantel. Le reprochan que sólo se interesa por los grupos que tocan después del juego en el “Palacio Sultán”, pero esa es una de sus atribuciones... Los Leones de Yucatán apenas se asoman como inopinados coleros de la zona sur, pero tras ser barridos y regados en el Kukulcán por Durango, levantaron la cabeza ganando series consecutivas en gira a los Tecolotes de los Dos Laredos y a los Algodoneros de Unión Laguna.