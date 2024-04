BALTIMORE._ No fue hace mucho tiempo que algunos de los mejores bateadores de los Yanquis contaban los días al anticipar una visita al Oriole Park de Camden Yards, un estadio favorable para la ofensiva y donde castigaban a un pobre cuerpo monticular de los Orioles, un equipo por debajo en aquellos tiempos.

Ya terminaron esos días. Después de pasar la mayor parte del 2023 mirando hacia arriba a Baltimore en la tabla de posiciones en el Este de la Liga Americana, los Yanquis saben ahora lo formidables que son sus vecinos al sur. Su primer encuentro del 2024 no cambió esa percepción.

“Son legítimos”, dijo el abridor de los Yanquis el lunes, Clarke Schmidt, acerca de los Orioles tras la derrota de Nueva York por 2-0 ante Baltimore. “Cuando los enfrentas y luego te mides con otros equipos, se nota. De verdad, castigan los errores (del lanzador contrario). Sus bateadores del 7 al 9 en la alineación son de alto nivel. Definitivamente, crédito para ellos y lo que han construido”.

Del lado de Baltimore, Grayson Rodríguez permitió cinco hits y dio tres bases por bolas en 5.2 entradas, pero no permitió carreras. El derecho se escapó de una situación en el tercer episodio en que había dos en base con un out, ponchando a Aaron Judge y provocando un rodado de out de Anthony Rizzo.

“Cuando te enfrentas a un lineup así, sobre todo dentro de la división, sabes que va a ser una lucha fuerte”, dijo Rodríguez. “Y eso es lo que fue. Obviamente, hay muchas buenas alineaciones en esta división. Y ésa es una de las mejores en la liga”.

Schmidt le tiró un nudillo-curva en la primera entrada a Gunnar Henderson, quien aprovechó para conectar un jonrón, su décimo de la temporada para empatar con Mike Trout por el liderato de Grandes Ligas en ese sentido.

El cuerpo monticular de Baltimore se encargó del resto, frenando una ofensiva de Nueva York que había anotado 15 carreras entre sus dos victorias anteriores contra Milwaukee durante el fin de semana.