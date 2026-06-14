$!Los Yanquis repiten la fórmula con otro cuadrangular decisivo en el noveno

Siguiendo un guion similar al del jonrón decisivo de Paul Goldschmidt el sábado, Rice castigó un slider de Braydon Fisher para conectar su 19no jonrón de la temporada, líder del equipo. El batazo, proyectado por Statcast en 381 pies, superó la cerca del jardín derecho.

TORONTO._ Ben Rice conectó el segundo jonrón de los Yanquis para romper un empate en el noveno inning en juegos consecutivos, un cuadrangular de dos carreras que impulsó a su equipo a una victoria por 8-3 sobre los Azulejos el domingo en el Rogers Centre.

El panameño José Caballero amplió la ventaja con un vuelacercas de tres carreras ante Tommy Nance.

Los Yanquis se quedaron con el juego decisivo de la serie gracias también a Anthony Volpe, quien remolcó dos carreras con sencillos productores en el segundo y sexto inning. El venezolano Alí Sánchez consiguió su primer hit y su primera carrera impulsada con el uniforme de los Yanquis al conectar un doble remolcador frente a Patrick Corbin en el segundo capítulo.

Por segunda apertura consecutiva, Will Warren tuvo que esforzarse al máximo. El derecho permitió ocho hits en cuatro innings, pero logró limitar el daño a apenas dos carreras.

Kazuma Okamoto produjo una carrera con sencillo en el tercer inning, una jugada que incluyó un error en tiro del dominicano Amed Rosario, mientras que Nathan Lukes igualó el encuentro con un sencillo remolcador en el cuarto episodio. Warren realizó 98 lanzamientos, 62 de ellos strikes, luego de una salida de 4.1 entradas y 91 pitcheos frente a los Guardianes.

Davis Schneider empató el juego con un jonrón ante Jake Bird en el sexto inning. Más tarde, el dirigente de los Azulejos, John Schneider, fue expulsado en el octavo capítulo tras discutir una infracción de balk señalada al relevista Jeff Hoffman.

(Con información de MLB)