Los Yaquis se llevan el primero en la frontera ante Águilas

En un apretado duelo, los Yaquis de Obregón se impusieron 6-5 a los Águilas de Mexicali, en el inicio de la serie que se disputa en la capital de Baja California.

Los visitantes timbraron en el primer inning, con elevado de sacrificio de Sebastián Elizalde al jardín izquierdo, anotando Allen Córdoba la de la quiniela.

Una entrada más tarde, Córdoba ahora fue el que bateó a la hora cero, pegando hit a la pradera derecha, mandando al pentágono a Juan Carlos Gamboa y a Kevin Villavicencio.

Los emplumados descontaron en la tercera entrada, con los sencillos productor de Cade Gotta y Yadir Drake, poniendo el duelo por la mínima diferencia.

Los de Cajeme volvieron a ampliar su ventaja en el quinto rollo, cuando el japonés Taiki Sekine con doblete produjo una y más tarde, Allen Córdoba volvió a aparecer, mando a la registradora otras dos rayitas.

Los brazos visitantes estaban dominantes, pero en la séptima entrada los cachanillas se hicieron presentes en la pizarra en tres ocasiones.

Moisés Gutiérrez conectó homerun solitario al izquierdo y en ese mismo inning, Norberto Obeso sacó una rola dentro del cuadro y sumado a un error de Gamboa, logró mandar a la goma a Marco Jaime y a Julián León.

El bullpen yaqui mantuvo la diferencia y así apuntar la victoria y pegar primero en la serie.

Felipe González (5-1), logró la victoria, trabajando 5.0 capítulos, ponchando a 6 rivales y recibiendo 2 carrera, la derrota fue para César Vargas (2-1), que lanzó 1.2 entradas, siendo castigado con 3 rayitas y el rescate se lo apuntó Efraín Contreras (12), que lanzó la novena entrada sin permitir daños.

Este miércoles a las 20:30 horas de Sinaloa, se celebrará el segundo de la serie, teniendo duelo de zurdos abridores entre Orlando Lara (4-2) de Yaquis y Yoennis Yera (0-0) por los Águilas.