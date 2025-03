TAMPA._ Josh Lowe conectó un sencillo con dos outs por el medio del terreno, salió lentamente de la caja de bateo y gritó con frustración mientras trotaba por la línea.

Después de registrar su primer hit en su segundo turno al bate de la temporada en el quinto inning de la victoria de los Rays por 3-2 sobre los Rockies en la tarde del viernes en el George M. Steinbrenner Field, Lowe salió del terreno y entró al dugout de los Rays con el preparador físico principal Joe Benge. Tampa Bay anunció más tarde que Lowe abandonó el juego debido a molestias en el oblicuo derecho. El sábado, los Rays colocaron a Lowe en la lista de lesionados de 10 días y ascendieron al jardinero Jake Mangum desde Triple-A Durham.

Una lesión en el Día Inaugural que lleva a tiempo en la lista de lesionados sería frustrante para cualquier jugador, pero es especialmente agonizante para Lowe.

“Estoy bastante golpeado”, dijo después del juego, apoyándose en su casillero. “Es terrible, pero vamos a superarlo”.

Lowe dijo que lo sintió en el sexto lanzamiento de su turno al bate contra el abridor de los Rockies, Kyle Freeland, al que le dio foul. Sabiendo que algo se sentía “diferente” en su costado derecho, cerca de sus costillas inferiores, pidió tiempo para recuperarse.

“Desapareció una vez que lo hice y volví a la caja. Pero una vez que hice contacto con ese lanzamiento, ustedes pudieron oírme”, dijo. “No estaba muy contento con lo que pasó”.

“No lo sé. Es frustrante. He hecho eso tantas veces esta primavera en las que he hecho swing a ese lanzamiento y me he sentido bien. Luego, por alguna razón, que suceda hoy... Realmente no tengo palabras para ello”.

El jardinero derecho de Tampa Bay tuvo una pretemporada fantástica, bateando .429 con un OPS de 1.124.

(Con información de MLB)