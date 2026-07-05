Luce javier Assad, pero se va sin decisión; jonrón de Isaac Paredes

CIUDAD DE MÉXICO:- Javier Assad (6-1, 4.15) llevó una blanqueada de dos hits hasta el quinto inning con ventaja de 2-0, pero le faltó un out para aspirar a la victoria sobre los Cardenales de San Luis que, finalmente, obtuvieron los Cachorros de Chicago, 6x4, para evitar la barrida en casa.

El derecho trabajó cuatro entradas y dos tercios en las que obsequió dos bases por bolas y ponchó a otros tantos, en una labor de 80 lanzamientos, 51 de ellos strikes, en su séptima apertura de la temporada como “emergente” en la rotación.

La siguiente salida de Assad, quien ha sido elogiado por su mánager Craig Counsell, sería hasta después de la pausa del Juego de Estrellas que se celebrará el 14 de julio en el estadio de los Filis de Filadelfia.

“Hemos hablado de dar oportunidades y sin duda Javy (Assad) ha llegado en un momento en que realmente lo necesitábamos y ha brindado un par de aperturas importantes, grandes actuaciones”, dijo Counsell.

“Así es como uno descubre cómo mantenerse en las Grandes Ligas. No todo ha sido fácil para Javy; ha habido altibajos. Uno nunca sabe cuándo se le presentarán estas oportunidades, así que tiene que estar preparado. ‘Javy simplemente te dice: ‘Estaré listo cuando tenga la oportunidad’”.

EN el resto de la jornada dominical: Isaac Paredes (.254, 12, 47) disparó un jonrón solitario en el sexto inning que resultó la puntilla para los Rays de Tampa Bay, en la victoria de los Astros de Houston, 2-0.

Paredes, quien pegó otro imparable en cuatro turnos, llegó a 104 jonrones en su trayectoria para alcanzar a Jorge Cantú en el quinto lugar de la lista de mexicanos de todos los tiempos, detrás de Vinicio Castilla (320), Adrián González (317), Jorge Orta (130) y Aurelio Rodríguez (124).

Por los Rays, que mantienen una delantera de cuatro juegos sobre los Yanquis de Nueva York como líderes de la división Este de la Liga Americana, Jonathan Aranda (.287, 13, 58) se fue de 4-1.

LARRY Bowa por la Liga Americana y Shane Victorino de la Liga Nacional, dirigirán a los prospectos convocados para el Juego del Futuro que dentro de las festividades del Clásico de Media temporada de la próxima semana.

Las jóvenes promesas se enfrentarán el domingo 12 y el ex jugador de cuadro y ex mánager, Bowa, será el de mayor edad de la historia con 80 años, mientras que Victorino es un jovenazo de 45 abriles.

El beisbol mexicano no tendrá representantes, pero no por falta de ganas o talento. Por ejemplo, el pítcher mochiteco Luis Enrique Gastélum (7-1, 3, 2.38) se encuentra en buen momento en la sucursal AAA de los Cardenales de San Luis o su propio compañero, el tercera base tijuanense Ramón Mendoza (.301, 5, 30).

UN día como hoy en 1976 - J.R. Richard, de los Astros de Houston, obsequió diez bases por bolas pero ninguna carrera, blanqueando a los Mets de Nueva York, 1x0, en 10 innings. Perdió Jon Matlack.

En 2001- El as de Oakland, Mark Mulder, tuvo una actuación casi perfecta contra los Diamondbacks de Arizona, permitiendo solo un sencillo al jardinero Danny Bautista en la victoria de los Atléticos por 3-0.

Mañanitas para Willie Randolph (72), Jason Thompson (72), Germán Rivera (66) y Manny Machado (34). Hoy cumpliría años Porfirio Ochoa (67), quien falleció el 24 de julio de 2013. El 6 de junio de 2008 murió Ron Jackson (1933).

-“Si tú quieres dejar a un hombre, investígalo, pero si no lo quieres dejar no le busques porque le vas a encontrar”.- María Félix.

ENTRE suspensivos.- Los Toros de Tijuana no contaron con el ex bigleaguer, Justin Turner (.281, 6, 28), en la serie en casa que ganaron a los Caliente de Durango por dos motivos: el cumpleaños de su hijo y el 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos... Se espera que Turner, cuyo bajo perfil a la ofensiva no ha criticado nadie, esté de regreso para la serie que iniciarán el venidero martes contra los Rieleros en Aguascalientes... En el pasado draft de extranjeros y mexicanos de la Liga Mexicana del Pacífico, los Tomateros de Culiacán liberaron al recién retirado en la Liga Mexicana, Luis Felipe Juárez, y a Efrén Navarro que hasta ahora no ha participado en verano... Pero no fueron los únicos entre los que fueron estelares por varios inviernos. Los Naranjeros de Hermosillo hicieron lo propio con el zurdo Juan Pablo Oramas y los Cañeros de Los Mochis con el también pitcher José Quezada... A Oramas, quien en sus mocedades estuvo cerca de debutar en Grandes Ligas con los Azulejos de Toronto, lo tiene fuera una lesión en el brazo que necesitó de una operación. En el Pacífico no lanza desde 2024-2025 (2-0, 2.88) y en la LMB desde 2024 (10-6, 4.44) con los Olmecas de Tabasco... Quezada fue durante 5 años prospecto de los Padres de San Diego (12-11, 23, 4.65), pero no se sabe de su paradero en el béisbol profesional desde 2023-2024 con los Cañeros (3-0, 1, 1.14) y Piratas de Campeche en 2024.