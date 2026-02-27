Luce novato sinaloense contra la selección japonesa

Alexander Armenta, el zurdo sinaloense que se abre paso en el beisbol japonés y que se encuentra entre los convocados para el Clásico Mundial, se lució en un juego de preparación de su equipo, Halcones de Softbank, nada más y nada menos que contra la selección de Japón.

CIUDAD DE MÉXICO._ Alexander Armenta, el zurdo sinaloense que se abre paso en el beisbol japonés y que se encuentra entre los convocados para el Clásico Mundial, se lució en un juego de preparación de su equipo, Halcones de Softbank, nada más y nada menos que contra la selección de Japón.

Ganaron los Halcones, que son los actuales campeones en la NPB, con pizarra de 4-0. Armenta lanzó dos episodios, después del estadounidense Carter Stewart, contribuyendo para una blanqueada de sólo dos imparables al combinado nipón que todavía no contaba con Shohei Ohtani.

El originario de Los Mochis, de 21 años y forjado en la cantera de los Tigres de Quintana Roo, lleva tres temporadas en las menores de los Halcones, donde ahora coincide con Roberto Osuna, quien se recupera de una lesión que ha requerido de larga rehabilitación.

CON la elección de Jaime García y Luis Ignacio Ayala entre los ex ligamayoristas y Rafael Díaz y Édgar Quintero en el apartado de jugadores del beisbol mexicano, quedó lista la boleta del Salón de la Fama de Monterrey para 2026.

El zurdo García y Ayala competirán con Erubiel Durazo, Rodrigo López y Karim García, en tanto Díaz y Quintero pelearán el voto con Miguel Ojeda, Germán Jiménez, Emigdio López, Juan Carlos Canizales, Luis Alfonso García, Remigio Díaz, Pedro Meré y los estadounidenses Mike Paul y Darrel Sherman.

Las expectativas de varios se mantendrán en suspenso, entre ellos, las de los ex bigleaguers Antonio Osuna, Dennys Reyes, Alfredo Amézaga, Elmer Dessens, Francisco Córdoba, Jorge Campillo y Ricardo Rincón.

Parece un despropósito, considerando la calidad de estos y otros en el círculo de espera, como Adán Amezcua, pero después de seis años de puertas cerradas del recinto, más otros dos por la pandemia, el trabajo se le ha acumulado al director, el ingeniero Francisco Padilla, y colaboradores.

OBSERVACIONES: José Urquidy tuvo un titubeante debut en la pretemporada de los Piratas de Pittsburgh. En un inning y un tercio admitió dos hits y tres carreras limpias, caminó a dos y ponchó a otros tantos, al imponerse los Bucaneros a los Mellizos de Minnesota, 6-4.

Valente Bellozo (1-0, 3.60) abrió y triunfó con una labor de 3 innings, 2 hits, una carrera y un chocolate para los Rockies de Colorado, 11-3, sobre los Gigantes de San Francisco. También tiraron por los Rockies dos relevistas reclutados por México para el Clásico Mundial: Brenan Bernardino (1 e, 0h, 0c, 1k) y Víctor Vodnik (1 e, 5h, 2c).

UN día como hoy, en 1989 - El primera base de la Universidad Estatal de Washington, John Olerud, se somete a una cirugía cerebral para extirpar un aneurisma. El primera base zurdo se desplomó el 11 de enero luego de un entrenamiento.

Debido al aneurisma, usará casco en todo momento mientras esté en el campo de juego, lo que no fue obstáculo para una exitosa carrera de 17 temporadas en las Grandes Ligas con los Azulejos de Toronto, los Mets de Nueva York, los Marineros de Seattle, los Yanquis de Nueva York y los Medias Rojas de Boston. Ganó un título de bateo en 1993 y en dos ocasiones participó en el Juego de Estrellas.

Hoy es el cumpleaños de Matt Stairs (58), Craig Monroe (49), Jumbo Díaz (42) y Yovani Gallardo (40).

-“No importa la lentitud con la que avances, siempre y cuando no te detengas”.- Confucio.

EN la Toronja y el Cactus.- Alejandro Kirk (.250, 0, 2) mandó a la goma dos con un hit en dos turnos, pero los Azulejos de Toronto cayeron ante los Marlins de Miami, 8-7. Jared Serna (.250, 1, 3), de 3-1 y una empujada y Dylan Jasso (.400, 0, 0), de 1-1 y anotada, por la escuadra de Florida... Los Mets de Nueva York pintaron de blanco a una escuadra dividida de los Astros de Houston, 4x0. Por los neoyorquinos, el novato Kevin Villavicencio (.250, 0, 0), de 1-0, y por los texanos, César Salazar (.286, 0, 0), de 2-0... Jonathan Aranda (.333, 0, 1), de 2-1, una anotada y un boleto, en derrota de los Rays de Tampa Bay contra los Medias Rojas, 7-5...