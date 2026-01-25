CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Cuántos mexicanos han estado en las boletas para el Salón de la Fama de Cooperstown? Hasta ahora sólo se sabe de tres: Fernando Valenzuela, Vinicio Castilla y Adrián González.

La interrogante es porque en los preliminares para el proceso 2026-2027 aparece el nombre del relevista Joakim Soria, quien durante 14 temporadas defendió la causa de nueve franelas.

Su mejor época la vivió con los Reales de Kansas City en un total de siete temporadas, compilando 22-26, 162 rescates, efectividad de 2.82, 473 ponches y 134 bases por bolas en 438 innings.

Hasta ese momento, Soria llevaba paso para una candidatura, pero en la segunda mitad de su trayectoria las lesiones mermaron su potencial y su balance (36-46, 229, 3.11 y 831 ponchados en 763 Ip), si bien aceptable, lo sacó de la élite de los cerradores.

De cualquier manera, no se le puede descartar para cuando menos alcanzar un lugar en las cédulas de votación, donde Valenzuela duró dos años, mientras Castilla y González se fueron después del primero.

LA Liga Japonesa (NPB) será la primera en abrir sus campos de entrenamientos de cara al beisbol de verano, justo el próximo domingo 1 de febrero, cuando acá inicie la Serie del Caribe

En predios asiáticos andará Roberto Osuna, tomando impulso para su quinta campaña por tan lejanas tierras, cuarta con los actuales campeones, Halcones de Softbank.

Osuna batalló mucho en 2025 con las averías físicas (3-1, 8, 4.15). No lo tomaron en cuenta para los playoffs y serie final, pero sus números de por vida siguen siendo formidables, acorde a su etiqueta de ex bigleaguer: 10-7, 68 salvados y 2.27 en carreras limpias.

UN día como hoy, en 1995 - El presidente Bill Clinton exhortó a los jugadores y propietarios de las Grandes Ligas de Beisbol que reanuden las negociaciones y lleguen a un acuerdo para resolver la huelga antes del 6 de febrero.

Mañanitas para Omar Cruz (27). El 26 de enero de 2009 falleció en Campeche el ex bateador Roy Johnson (50), a causa de un infarto.

-“El mayor peligro que nos depara el futuro es la apatía”.- Anónimo.

EN seguidillas.- Duelo protagonizado por abridores de la Liga Arco, ayer, en la LIDOM: en esta esquina, el Cañero Luis Fernando Miranda (4 Ip, 2h, 1c, 1bb, 3k), por los Leones del Escogido, y en esta otra, el cubano Odrisamer Despaigne (5.2 Ip, 5h, 1c, 1bb, 7k), de los Yaquis de Ciudad Obregón, por los Toros del Este. Ambos se fueron a las duchas sin decisión... La elección de Carlos Beltrán al Salón de la Fama de Cooperstown ha borrado de los medios de comunicación de Puerto Rico a los campeones de la Liga Roberto Clemente, Cangrejeros de Santurce... Todos hablan del sexto boricua con boleto al recinto de los inmortales, en tanto los Cangrejeros empezarán hoy sus entrenamientos tras descansar unos días. Ellos llegarán a Guadalajara con casi dos semanas de asueto y en el juego de inauguración van contra “México verde”.