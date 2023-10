“Sentí al equipo muy bien, como lo he venido diciendo los muchachos, los bates se han visto muy bien, defensivamente estamos muy tranquilos con lo que se ha visto con una defensa sólida en el outfield e Infield.

“Bendito Dios estamos bien, los muchachos en mi área específica el catcheo ya los siento a tono, solamente estamos trabajando un poco extra con Valenzuela, para hacer el ajuste y los demás muchachos están listos.

“Año tras año no preparamos para llegar al objetivo que es el campeonato, como cualquier equipo, tenemos la mira puesta ya no en play off, mientras que sigamos trabajando como se ha hecho, los muchachos están preparados y nosotros como cuerpo técnico apoyando”, compartió por su parte Héctor Páez, coach de cátcher.