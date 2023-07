CHICAGO._ La primera participación del cubano Luis Robert Jr. en un Home Run Derby ocurrirá el próximo lunes en el T-Mobile Park de Seattle.

El cañonero de los Medias Blancas hizo el anuncio el miércoles a través de sus redes sociales.

Con Robert Jr. en el evento, éstos son los cañoneros que formarán parte del Festival de Jonrones hasta ahora:

Pete Alonso, Mets (ganó las coronas del 2019 y 2021)

Randy Arozarena, Rays

Mookie Betts, Dodgers

Vladimir Guerrero Jr., Azulejos

Luis Robert Jr., Medias Blancas

Julio Rodríguez, Marineros

Adley Rutschman, Orioles

El patrullero de 25 años se ubica en el segundo lugar de la Liga Americana y comparte el tercer puesto en todo el béisbol con los 25 cuadrangulares que han empalmado en la temporada – marca personal – siendo superado únicamente por Shohei Ohtani en la Liga Americana. El oriundo de Guantánamo conectó 11 bambinazos durante el mes de junio y aportó uno más el martes ante los Azulejos.

Ese último tablazo recorrió una distancia de 450 pies y salió de su bate a una velocidad de 111.7 millas por hora, según Statcast.

“Lo que hace para este equipo, ofensiva y defensivamente, es increíble”, expresó el abridor de los Medias Blancas, Lucas Giolito. “Estoy emocionado por verlo en el Juego de Estrellas y porque seguirá respaldándome con todos esos jonrones”.

En un principio, Robert Jr. no tenía interés en participar en el Derby, mencionando que él no era un jonronero nato y no sabía si su juego podría tener éxito en el evento. El jardinero superó un lento mes de abril y ahora está empezando a imponer marcas personales en tan sólo 98 partidos.

“Es la rutina, ser capaz de jugar todos los días”, expresó el cubano sobre su éxito. “Siento que mejoro con el pasar de los días, pero es por eso. He podido estar en el terreno constantemente”.

Todd Frazier es el jugador de los Medias Blancas que más recientemente ha participado en el festival, perdiendo ante Giancarlo Stanton en el Petco Park en la edición del 2016.

(Con información de MLB)