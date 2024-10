CIUDAD DE MÉXICO.- Murió Luis Tiant (1940-2024), ex lanzador cubano muy ligado a México en los sesenta y setenta y que los Tigres capitalinos proyectaron a Grandes Ligas después de la temporada 1961, a los Indios de Cleveland.

En el Big Show (229-172, 3.30) vivió sus mejores momentos con los Medias Rojas de Boston (122-81, 3.36), concretamente en el otoño de 1975 cuando en la épica Serie Mundial venció dos veces a los a la postre campeones Rojos de Cincinnati, tirando una blanqueada, dos juegos completos y uno de 8 innings.

Casado con una mexicana, hasta principios de los setenta vivió en el entonces Distrito Federal, donde era común verlo de visita en el Parque Deportivo del Seguro Social.

En las Mayores tuvo cuatro cosechas de 20 victorias, acumuló 49 blanqueadas y 187 juegos completos y en 1968 (1.60) y 1972 (1.56) fue líder de efectividad en la Liga Americana.

Tiant apareció 18 años en las boletas para el Salón de la Fama de Cooperstown y en tres más del comité de veteranos, sin lograr el “vo.bo” de los periodistas y ex jugadores.

Quienes lo vieron en el montículo mostrando el número en la espalda a los bateadores con un giro total que le caracterizaban, consideran que los expertos no fueron generosos con el antillano.

“Si no me aceptan en vida, no intenten elegirme después de que muera, por favor”, dijo Tiant en una entrevista para ESPN en 2008.

Afortunadamente, Tiant fue entronizado en el Salón de la Fama de los Medias Rojas de Boston en 1997, en el Salón de la Fama del Beisbol Latino en 2011, en el Salón de la Fama del Museo de Béisbol de la Herencia Hispana en 2002 y en el Salón de la Fama y Museo del Beisbol de Venezuela en 2009.

En la Liga Mexicana (45-51, 4.23) también lanzó para los Plataneros de Tabasco, Diablos Rojos y Leones de Yucatán, mientras que en la Liga Mexicana del Pacífico, en plenitud de facultades, fue contratación “bomba” de los Naranjeros de Hermosillo en 1969-1970 (7-5, 2.94).

“No conocí a un competidor más duro, ni un mejor compañero de equipo que Luis Tiant. Significaba demasiado para nosotros y para los fanáticos. Todos lo amábamos”, escribió el miembro del Salón de la Fama Carl Yastrzemski en el prólogo de la autobiografía de Tiant, “Son of Havana”, que se publicó en 2019.

UN día como hoy, en 1989 - Los Gigantes de San Francisco ganan su primer banderín de la Liga Nacional desde 1962 al derrotar a los Cachorros de Chicago, 3-2, en el Juego 5 de la Serie de Campeonato.

Will Clark batea .650 en la serie con ocho carreras impulsadas para ganar los honores de Jugador Más Valioso.

Hoy cumplen años: Derek Bryant (73), Félix Fermín (61) y Yadiel Hernández (37).

ENTRE suspensivos.-El jardinero de los Yanquis de Nueva York, Alex Verdugo, despegó la serie contra los Reales de Kansas City bateando .424 (7-3) con una producida, dos anotadas y una base por bolas... A pesar de que participó en la pretemporada en Arizona, los Naranjeros de Hermosillo no dispondrán del agente libre Luis González, quien debido a asuntos personales no puede salir de Estados Unidos... Como lo dijo el presidente de los Cañeros de Los Mochis, Joaquín Vega Inzunza, la radio será una alternativa para los aficionados mayores poco duchos en la tecnología con el nuevo proyecto (Youtube) de la LMP. Porque eso de las coberturas por televisión diferidas es una vacilada.