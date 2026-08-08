Duró poco el gusto a Luis Urías de mantenerse sano en su nuevo equipo. Los Azulejos de Toronto colocaron al utility en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en el cuádriceps derecho.

CIUDAD DE MÉXICO._ Duró poco el gusto a Luis Urías de mantenerse sano en su nuevo equipo. Los Azulejos de Toronto colocaron al utility en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en el cuádriceps derecho.

El sonorense se lastimó durante la derrota 3-2 del jueves en el último juego de la serie contra los Cachorros de Chicago y la cual perdió el elenco canadiense 2-1. Llegó a los Azulejos el pasado 20 de junio en un movimiento con los Diamondbacks de Arizona a cambio de dinero.

Urías bateaba .250 con 3 jonrones y 8 remolcadas en 26 encuentros con su sexto equipo en las Mayores (San Diego, Milwaukee, Boston, Seattle y Atléticos, los otros). Inició el ciclo 2026 en la sucursal AAA de Arizona, Aces de Reno, donde promedió .361, 3 bambinazos y 19 impulsadas.

LAS series de playoffs que hoy inician en la centenaria Liga Mexicana enfrentará a puros conocidos en esos avatares, excepto el duelo entre los Caliente de Durango y los Acereros de Monclova.

En la Zona Norte, los líderes en el rol regular, los Toros de Tijuana, recibirán a los Algodoneros de Unión Laguna con quienes tienen cuentas pendientes desfavorables para los fronterizos de 2023, 2024 y 2025.

Por su parte, los Sultanes de Monterrey van contra los Charros de Jalisco que en 2025, en su segunda temporada de su nueva etapa en el circuito, los sorprendieron imponiéndose en primera ronda (4x3) y de vuelta en la final norteña (4-1) gracias a la figura del “mejor perdedor”.

Y en la única serie inédita, los Acereros visitarán Durango y su nueva versión, los Caliente, que emularon a la primera de la franquicia que en 1978 calificaron como Alacranes y perdieron en primera ronda contra los Cafeteros de Córdoba (4-1).

En la Zona Sur, camino al tricampeonato que no pocos dan por descontado, los Diablos Rojos chocarán con los Guerreros de Oaxaca en la repetición de la serie de 2024 ganada por los capitalinos, superando una desventaja de 3-0.

Los Olmecas de Tabasco, de regreso a la fiesta tras dos años de sequía, chocarán con los Bravos de León que no avanzaban desde los dos torneos de 2018 y los Piratas de Campeche que repiten en postemporada, ante los Pericos de Puebla que llevan años como asiduos invitados.

LOS Rangers de Texas colocaron para asignación al pítcher Nolan Kingham que se llevaron de Monterrey, tras su debut en Grandes Ligas en una derrota de los Vigilantes con los Gigantes de San Francisco. En un inning, Kingham admitió un hit, una carrera, ponchó a uno y caminó a dos.

Con los Sultanes tenía 3-0 y 1.82 en seis aperturas y 34 innings y dos tercios cuando volvió a su país buscando alcanzar la meta ligamayorista, después de una década en las menores en filiales de los Bravos de Atlanta, antes de venir a la Liga Mexicana en 2024.

En la Liga Mexicana del Pacífico trabajó para los Venados de Mazatlán en 2024-2025 (2-4, 3.05) y 2025-2026 (1-4, 4.47) y se conoce que en la venidera edición será parte de los Tomateros de Culiacán.

UN día como hoy en 1957 - El presidente del club, Walter O'Malley, anuncia oficialmente que los Dodgers de Brooklyn jugarán en Los Ángeles a partir de 1958.

En 1990 - Pete Rose se presenta en el campamento de trabajo federal de Marion, Illinois, para cumplir su condena de tres meses por evasión de impuestos.

Estas son las Mañanitas para José Cruz (79), Alan Fowlkes (68), Ronnier Mustellier (42), Marco Quevedo (42) y Anthony Rizzo (37).

-“Abre tus brazos al cambio, pero no dejes ir tus valores”.- Dalai Lama.

EL título de bateo del sinaloense Juan Carlos Gamboa (.371) es el número 14 en la historia de los Diablos Rojos, segundo para un mexicano y tercero consecutivo, detrás del dominicano Robinson Canó (.431) y Carlos Sepúlveda (.395).