Luis Urías de vuelta a la AAA de los Cerveceros

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una semana sin jugar, tras su salida de los Atléticos, Luis Urías estará hoy enfundado en una franela que ya defendió, los Sonidos de Nashville, sucursal AAA de los Cerveceros de Milwaukee, quienes lo rescataron del desempleo.

A sus 28 años, el versátil sonorense tuvo mejor suerte que el jardinero, Alex Verdugo, de 29, y fuera del radar del Big Show desde hace cerca dos meses después de su liberación en Atlanta.

Urías está de vuelta en la organización en la que mejor le fue en sus mocedades (.239, 40, 138), verbigracia su desempeño de 2021 que resultó el detonante de una trayectoria de altas y baja: .249, 23 jonrones y 75 impulsadas.

AL menos en los dos primeros cotejos en el estadio Alfredo Harp Helú, los Piratas de Campeche no sólo no fueron maltratados por los Diablos Rojos, como los Leones de Yucatán y Pericos de Puebla, sino que consiguieron la división de honores tan apreciada para la visita.

La impresión general es que los Bucaneros terminarán raspados por los escarlatas en la final sureña, pero de entrada se percibe que a la tropa de Lorenzo Bundy le va a costar hundir el galeón campechano de su paisano Daren Brown.

Los Piratas no llegan a una serie por el título absoluto desde 2004 cuando descarrilaron a los Saraperos de Saltillo de los Ley de Culiacán y en su bitácora sólo registran otra participación en la hoy llamada “Serie del Rey”, hace la friolera de 42 años, en el verano de 1983, en que también triunfaron sobre los Indios de Ciudad Juárez.

UN día como hoy, en 1989- Los Tecolotes de los Dos Laredos se apoyaron en un jonrón con las bases llenas de Damon Farmer para derrotar a los Leones de Yucatán, 5-1, en el sexto juego de la serie final y obtener el quinto campeonato de su historia, en el Parque La Junta.

En 1999- Tras una entusiasta ovación en Camden Yards de Baltimore, Cal Ripken jr., se convierte en el jugador 29 de las Grandes Ligas en conectar 400 jonrones en su carrera.

El tercera base de los Orioles se voló la barda contra el lanzador derecho de los Rays de Tampa, Rolando Arrojo, con dos abordo en el tercer inning del juego ganado por los locales, 11x6, ante 39,172 aficionados.

-“Cae siete veces, levántate ocho”.- Nanakorobi Yaoki.

EN seguidillas.- Entre los que en lunes se llegaron temprano al parque, Ramón Urías (.258, 10, 40) descorchó su décimo jonrón y segundo con los Astros de Houston que vencieron a los Angelinos de Anaheim, 8x3... Igualmente, Alejandro Kirk (.295, 11, 61), que bateó de 4-1 y mandó a la goma a uno, en tropiezo de los Azulejos de Toronto en Cincinnati, 5 a 4... Joey Meneses (.269, 11, 55) no encontró lugar en la primera cuerda de los Mets de Nueva York de las menores a Grandes Ligas... De hecho, hasta ayer por la tarde, ningún mexicano que “pica piedra” en sucursales, había sido considerado... Los Medias Rojas de Boston cumplieron el trámite de colocar a Marcelo Mayer (.228, 4, 10) en la lista de lesionados de 60 días, “out” lo que falta del rol regular, debido a la fractura en la muñeca derecha que lo sacó de circulación, el 23 de julio en Filadelfia.