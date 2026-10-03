Luis Urías llegó a la pretemporada de los Yaquis; Los Rays dejaron fuera a Manuel Rodríguez

CIUDAD OBREGÓN.- Luis Urías llegó casi de incógnito a los entrenamientos de los Yaquis, muy al estilo de los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico. Lo anunciaron cuando se integró al grupo que está en Ciudad Obregón, mientras el grueso del personal se encuentra en Arizona.

Urías, cuyo potencial ha sido afectado por las averías físicas, tuvo otro verano complicado en ese renglón, pero alcanzó a tener más de 50 turnos en las Mayores con su sexto equipo, los Azulejos de Toronto (.250, 3, 8) y más de 100 enrolado en las filiales “Rookie” y AAA de los Diamondbacks de Arizona.

En la hoy LMP-Banamex no es visto desde el ciclo 2023-2024 con la tribu de la Antigua Cajeme (.176, 2, 9) y en un recorrido que dejó en 24 juegos a causa de un pelotazo en una mano que lo mandó al hule.

QUE siempre no. Los Rays de Tampa Bay no incluyeron en su róster que contempla a 12 pítchers para la serie contra los Yanquis de Nueva York al relevista Manuel Rodríguez, a quien dejaron en la lista de reserva.

Rodríguez participó sólo en seis encuentros en las Mayores en la recta final de 2026 después de más de un año en la lista de lesionados (codo), además de otra pausa debido a una distensión en la espalda.

En seis entradas y dos tercios no tuvo decisión con efectividad de 2.70 y una relación de 10 chocolates y ocho bases por bolas que pudo ser la razón por la cual el piloto Kevin Cash decidió marginarlo, por ahora. Sería una opción en caso de que los Rays avancen a la serie de campeonato.

SE acaban de cumplir dos años de la segunda y última incursión de la LMP con su pretemporada en el antiguo Distrito Federal, donde no se presentaban conjuntos de allá desde los años cincuenta en aquellas series de campeones contra la Invernal Veracruzana.

Nos referimos al “Fan Fest CDMX” que despegó bien en septiembre de 2023 en el estadio Alejandro Aguilar “Fray Nano”, pero que en 2024 estropearon las lluvias. Al extremo de que sólo efectuaron un juego de los ocho que iban a disputar los Charros de Jalisco, Cañeros de Los Mochis, Venados de Mazatlán y los Sultanes de Monterrey.

Por acá algunos “metropolizados” del noroeste del país todavía preguntan por ese torneo y otras actividades, incluida la gastronómica, a pesar de que los equipos venían sin varios de sus titulares, incluyendo a los extranjeros, seguramente por la nostalgia que les provocaba volver a ver los colores de los equipos de su terruño.

A corto, mediano o largo plazo es poco factible que la LMP regrese con ese ambiente que ha sido un éxito en Arizona y otros lugares de Estados Unidos. Mucho menos con un proyecto de plaza que alguien guarda en un escritorio desde los tiempos en que parecía descabellado, no tanto cuando los Charros llegaron en 2014 y los Sultanes en 2019.

UN día como hoy en 1975- Don Gullett lanzó un juego completo y contribuye a su propia causa con un jonrón, un sencillo y tres carreras impulsadas, guiando a los Rojos de Cincinnati a una victoria de 8-3 sobre los Piratas de Pittsburgh en el primer choque de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

En 2001- Los Gigantes de San Francisco derrotaron a los Astros de Houston por 10 a 2, respaldados por el jonrón 70 de Barry Bonds, quien igualó el récord establecido por Mark McGwire en 1998.

El lanzador novato Wilfredo Rodríguez es quien permite el histórico batazo.

Mañanitas para Billy Hatcher (66), Roger Pavlik (59), Tony Gwynn Jr. (44) y Kurt Suzuki (43).

Hoy cumpliría años Steve Olin (61), quien murió en un accidente náutico en un lago de Florida en la pretemporada de los Indios de Cleveland de 1993.

-“O ya no entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que estaba yo entendiendo”.- Carlos Monsivais.

TRES de tres: En Japón, los Halcones de Softbank están guardando entre algodones a Roberto Osuna (2-2,2.58), apuntando a la postemporada. No lanza desde el 26 de septiembre cuando aportó en una blanqueada combinada.

El zurdo Marcelo Martínez (5-7, 2.88) tuvo el sábado con los Rakuten Monkeys una salida a la que le faltó un out para ser considerada de calidad (5.2 ip, 7h y 3 carreras limpias). Pero perdió 5-3 ante United-Lions en la Liga de Taiwán.

Adrián González regresó ayer al escenario de muchos de sus éxitos, el Dodger Stadium, como invitado especial para el lanzamiento de la primera bola, previo al primer desafío contra los Bravos de Atlanta.

ENTRE suspensivos.- El toletero puertorriqueño Gabriel Cancel, campeón jonronero de la pasada edición de la Liga Mexicana, el guardabosques Gaige Howard y el cátcher Ricardo Valenzuela, recientes adiciones en los ensayos de los Venados de Mazatlán... Bien descansado, casi dos meses, el relevista Jesús Cruz fue la novedad de ayer en el campamento de Águilas de Mexicali. El potosino finalizó su temporada el 8 de agosto en la LMB con los Saraperos de Saltillo, con quienes vivió su mejor verano en México: 4-1, 16 salvados, efectividad de 2.47, 61 ponchados y 12 boletos en 41 entradas.