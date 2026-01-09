$!Luis Verdugo firma con Padres de San Diego

El movimiento se da después de que el jugador quedara en libertad por los Filis de Filadelfia , organización con la que disputó la temporada 2025 en sus sucursales de Doble y Triple A.

El short stop Luis Roberto Verdugo , de 25 años, continuará su carrera en el beisbol de Estados Unidos tras firmar un contrato de ligas menores con los Padres de San Diego , según reportó BeisbolPuro.com.

Verdugo bateó para .180 en 31 juegos con los Lehigh Valley IronPigs, su única campaña en la organización de Filadelfia. Previamente, ascendió en el sistema de los Cachorros de Chicago, donde jugó entre 2018 y 2024 y alcanzó el nivel de Doble A con los Smokies de Tennessee, registrando en 2024 un promedio de .257/.313/.328 en 109 partidos.

Actualmente, el originario de Baja California Sur participa en la Liga Mexicana del Pacífico con los Tomateros de Culiacán, donde hasta el jueves acumulaba .260/.353/.450 con nueve jonrones y 31 carreras impulsadas en 64 juegos. En cuatro temporadas con el club sinaloense, su línea ofensiva es de .251/.328/.403, con 14 cuadrangulares y 60 impulsadas en 141 encuentros, aunque este invierno ha mostrado un repunte que habría motivado el interés de San Diego.

El nuevo mánager de los Padres, Craig Stammen, contará con Verdugo como opción versátil en el cuadro, ya que el mexicano ha jugado en las cuatro posiciones del infield y como bateador designado. En Juárez competirá por un lugar con Sung Mun Song, Mason McCoy y Will Wagner, quienes forman parte de la rotación de infielders del club.

Verdugo ya había sido reconocido en ligas menores como Jugador de la Semana de la Liga del Medio Oeste en septiembre de 2023 y posteriormente como Jugador del Mes, cuando militaba en los South Bend Cubs. Su llegada a San Diego representa una oportunidad de consolidarse en MLB tras un recorrido de desarrollo constante y un invierno que mostró señales de madurez ofensiva.