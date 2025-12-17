Luke Weaver llega a un acuerdo por dos campañas con los Mets

Los Mets están listos para agregar profundidad a su bullpen, al acordar un contrato de dos años con el relevista agente libre Luke Weaver, le informó una fuente a Anthony DiComo de MLB.com el miércoles. El club no ha confirmado el pacto, que está pendiente de un examen físico y tendrá un valor de 22 millones de dólares, según un informe del analista de MLB Network, Joel Sherman.

En las últimas dos campañas, Weaver se estableció como un sólido relevista de las entradas finales para los Yankees. después de pasar la mayor parte de su carrera como abridor. Eso lo convirtió en uno de los mejores relevistas en el mercado de la agencia libre este invierno.

El traslado de Weaver al bullpen en el 2024 con los Yankees resultó la mejor temporada de la carrera del derecho. Hizo 62 presentaciones como relevista con efectividad de 2.89 y 103 ponches en 84 entradas, y asumió el rol de cerrador de los Yankees en la recta final y durante su camino hacia el banderín de la Liga Americana en la postemporada.

En el 2025, Weaver fungió principalmente como preparador. Aunque pasó por algunos altibajos durante la campaña -- particularmente después de que una distensión en el tendón de la corva izquierda lo enviara a la lista de lesionados en junio -- Weaver igual realizó 64 presentaciones en relevo (tope personal) con promedio de carreras limpias de 3.62 y 72 ponches en 64.2 entradas. Tuvo problemas en los playoffs, en medio de preocupaciones de que pudieran haber estar telegrafiando sus lanzamientos.

Weaver, de 32 años, ha lanzado durante 10 temporadas en las Grandes Ligas. Siete de esas 10 han sido principalmente como abridor, un rol que Weaver ocupó al inicio de su carrera con los Cardenales y los D-backs del 2016 al 2021, y durante la mayor parte del 2023 con los Rojos y los Yankees (con un breve paso como relevista para los Marineros en el medio).

En septiembre, Weaver expresó que estaba dispuesto a regresar a un papel de abridor en el futuro, dependiendo del equipo que lo firmara para el 2026.

Pero sus últimas dos temporadas como relevista a tiempo completo han sido, en general, mucho más exitosas que su tiempo como abridor. En 106 aperturas de por vida, Weaver tiene marca de 25-42 con efectividad de 5.05, aunque ha ponchado a poco más de un bateador por entrada (521 ponches en 520 innings).

(Con información de MLB)