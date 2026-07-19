Luz y sombra para los mexicanos; Carrillo, cerca de Grandes Ligas

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Muñoz (3-4, 17, 3.96) atraviesa por otra racha espectacular. El cerrador hila 12 relevos sin permitir carrera, un lapso en el que presume siete rescates; el último de ellos, ayer, al sellar la victoria de los Marineros de Seattle 6-3 ante los Gigantes de San Francisco.

Muñoz, quien puso un cero en la pizarra con un inning perfecto en el que ponchó a dos, bajó su efectividad al tercer dígito por primera vez desde el 11 de abril cuando salvó ante los Astros de Houston y lo firmó justo en 3.00.

El sinaloense llegó a 95 salvamentos en su trayectoria, la cuarta mejor cantidad entre los mexicanos de todos los tiempos, detrás de Joakim Soria (229), Roberto Osuna (155) y Sergio Romo (137), y por encima de Aurelio López (93).

Quien no tuvo suerte fue el abridor de los Filis de Filadelfia, Alan Rangel (0-3, 5.40), que perdió 6-1 contra los Mets de Nueva York. En cuatro episodios toleró 7 hits y cinco carreras limpias, ponchó a 4 y caminó a 3.

Tampoco el novato de los Cardenales de San Luis, Luis Gastélum (0-1, 7.20) al sufrir el descalabro 8-7 con una carrera sucia de los Diamondbacks de Arizona. En una y un tercio admitió un hit y recetó dos chocolates.

AL colocarlo para asignación, los Atléticos que juegan en Sacramento prácticamente echaron al desempleo a Joey Meneses con todo y su liderato en impulsadas (80) y segundo lugar en bateo (.346) en la Liga de la Costa del Pacífico.

La impresión es que no le tuvieron paciencia por los 34 años del sinaloense y un largo recorrido en las menores. Veinte turnos en su breve estancia en Grandes Ligas en 2026 realmente son pocos para valorar a alguien que está pegando con tubo en AAA y que no hace mucho cotizaba alto en el Big Show.

Precisamente esos números para la sucursal Aviadores de Las Vegas podrían abrir otras puertas al primera base y designado que, si no es reclamado vía “waiver”, pasaría a engrosar la lista de los que no pudieron establecerse en la gran carpa a pesar de sus buenos oficios en AAA.

Entre los paisanos de usted están los ejemplos de Luis Alfonso García, Mario Valenzuela y Jorge Vázquez que quedaron en la orilla clamando por una oportunidad que nunca llegó, no obstante sus cifras.

EL lanzador de relevo, Gerardo Carrillo, estaría cerca de Grandes Ligas. No solo es su rendimiento en AAA, sino el hecho de que los Diamondbacks de Arizona lo seleccionaron para el roster de 40. En obvia situación para un llamado para más adelante o en cualquier emergencia a corto plazo.

En 33 apariciones con los Aces de Reno, en la Liga de la Costa del Pacífico, el jalisciense registra 7-3, 4 salvados, 4.15 en carreras limpias admitidas y una relación de 57 ponches y 28 bases por bolas en 43 entradas y un tercio.

Carrillo, de 27 años, “hace adobes” en sucursales desde 2017 en las filiales de los Dodgers de Los Ángeles, Nacionales de Washington, Rangers de Texas y en las de los Diamondbacks que lo reclutaron en el otoño de 2025.

El derecho, que el pasado invierno abandonó a los Charros de Jalisco (0-2, 2.19) por recomendación de su nueva organización, no ha permitido carreras en sus pasadas 10 apariciones, sobre 13 episodios, en los que compila 2-0 y un rescate con 16 chocolates y cinco bases por bolas.

UN día como hoy en 1976 - Hank Aaron conectó el jonrón número 755, y último, de su carrera, ante Dick Drago de los Ángeles de California. Jerry Augustine le da la victoria a los Cerveceros de Milwaukee, 6-2.

En 1990- Armando Reynoso, de los Saraperos de Saltillo, lanzó sin hit ni carrera contra los Industriales de Monterrey y los derrotó 1x0 en el estadio Francisco I Madero de la capital coahuilense.

Estas son las mañanitas para Tony Oliva (88), Mark Witt (66), Charles Johnson (55) y Benjamín Molina (52). Hoy cumpliría años Leonel Aldama (1924-2019).

-“Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino”.- Gabriela Mistral.

OBSERVACIONES: Mientras España y Argentina disputaban la final del mundial de futbol, los Diablos Rojos hilvanaron el domingo su triunfo 13 con una paliza a los Pericos de Puebla, 12-1, presenciada por 7,676 aficionados y aficionadas en el estadio Alfredo Harp Hélu.

Nadie podrá dudar de la autenticidad de esa clientela fiel a los colores del equipo que iría viento en popa, diría el clásico, rumbo al tricampeonato que sólo los Industriales (hoy Sultanes) de Monterrey han conseguido en 100 años de historia..

EN seguidillas.- En la actividad dominical también participaron entre los mexicanos, Isaac Paredes (.257, 12, 50), de 4-2, por los Astros de Houston que cayeron frente a los Orioles de Baltimore, 5-2... Jonathan Aranda (.290, 14, 64), de 4-1, en el tropiezo de los Rays de Tampa Bay, 6 a 1, ante los Medias Rojas de Boston, por quienes Jarren Durán (.190, 13, 48) se fue en blanco en tres viajes... Randy Arozarena (.281, 11, 45), de 4-1 y una anotada para los Marineros... Brandon Valenzuela (.237, 8, 21), de 3-0 con los Azulejos de Toronto que fueron superados por los Medias Blancas de Chicago, 3-0.