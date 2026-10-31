$!Magistral pitcheo y batazo clave de Verdugo le dan el triunfo a Tomateros sobre Charros

CULIACÁN._ En un auténtico duelo de pitcheo en el Estadio Tomateros, los Tomateros de Culiacán se impusieron 2-0 a los Charros de Jalisco para empatar la serie a un juego por bando en la capital sinaloense.

Los serpentineros de ambas escuadras sostuvieron un apretado duelo desde la loma, manteniendo la pizarra en cero durante gran parte del encuentro.

En el sétimo episodio con dos outs en la pizarra y Orlando Martínez corriendo por la tercera almohadilla, Rosman Verdugo conectó un cuadrangular de dos carreras por todo el jardín derecho su tercero de la campaña para abrir la pizarra y poner al frente a la novena guinda 2-0.