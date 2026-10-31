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Magistral pitcheo y batazo clave de Verdugo le dan el triunfo a Tomateros sobre Charros

Norge Ruiz maniató a la ofensiva tapatía, mientras el bullpen guinda cerró la puerta para sellar la blanqueada 2-0; la serie entre Culiacán y Jalisco se definirá este domingo en el Estadio Juan Ley Fong
Noroeste/Redacción
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31/10/2026 20:48
31/10/2026 20:48

CULIACÁN._ En un auténtico duelo de pitcheo en el Estadio Tomateros, los Tomateros de Culiacán se impusieron 2-0 a los Charros de Jalisco para empatar la serie a un juego por bando en la capital sinaloense.

Los serpentineros de ambas escuadras sostuvieron un apretado duelo desde la loma, manteniendo la pizarra en cero durante gran parte del encuentro.

En el sétimo episodio con dos outs en la pizarra y Orlando Martínez corriendo por la tercera almohadilla, Rosman Verdugo conectó un cuadrangular de dos carreras por todo el jardín derecho su tercero de la campaña para abrir la pizarra y poner al frente a la novena guinda 2-0.

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En la loma, Norge Ruiz ofreció una salida de calidad tras lanzar seis entradas completas sin permitir carrera, limitando a la ofensiva tapatía a solo cuatro imparables y recetando cuatro chocolates.

El bullpén culichi completó la obra para sellar la blanqueada ante la escuadra de Zapopan. David Gutiérrez retiró un episodio y dos tercios con par de ponches, mientras que Sasagi Sánchez se encargó de los últimos cuatro outs del encuentro sin permitir imparable para acreditarse el salvamento y asegurar la victoria para los dirigidos por Lorenzo Bundy.

Este domingo se vivirá la culminación de la serie en el Estadio Juan Ley Fong en punto de las 17:05 horas.

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