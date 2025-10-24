CIUDAD DE MÉXICO:- Entre los mexicanos que han jugado con los Azulejos de Toronto, encontramos a uno casi olvidado: Héctor “Malita” Torres, shorstop y tercera base, actualmente de 80 años, que estuvo en el róster del club debutante en 1977 (.241, 5, 26) y que desde entonces y hasta 2002 cobró en la nómina de la organización canadiense.

El nativo de Monterrey, recordado por el campeonato mundial de Williamsport en 1958, fue coach de bateo en 1990 y de fildeo en 1991 del equipo grande, antes del bicampeonato de 92 y 93 en la Serie Mundial que, de cualquier modo, celebró en Toronto, después de trabajar en las menores.

Torres es un caso similar al de otro regiomontano, Alejandro Treviño. Ambos han sido ignorados por el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano que, paradójicamente, desde sus inicios en 1973, ha honrado trayectorias en la capital de Nuevo León.

TOCA a los Yaquis de Ciudad Obregón “prestar” su estadio a Tucson Baseball Team, desde anoche, para una serie de fin de semana que deberían celebrar en Estados Unidos.

El estreno de los ex Mayos de Navojoa en territorio americano continúa en suspenso, en tanto se resuelve, favorablemente, suponemos, el problema migratorio que no tiene fecha de caducidad.

Sorprende saber que los aficionados de Tucson, sobre todo los abonados, han tomado con calma la situación, independientemente de los reembolsos, que los hubo. No hay reclamos en las redes sociales.

Siguen más enojados en Navojoa y alrededores que a estas alturas tunden al dueño de la franquicia, el robusto cuanto sonriente, Víctor Cuevas Valenzuela.

UN día como hoy, en 1976: Celerino Sánchez bateó el ciclo y los Naranjeros de Hermosillo ligaron su novena victoria al imponerse a los Ostioneros de Guaymas, 14x4.

En 1981 - Steve Yeager y Pedro Guerrero conectaron jonrones consecutivos en el séptimo inning y los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Yanquis de Nueva York, 2-1, en el Juego 5 de la Serie Mundial.

-“Por cada minuto que estás enojado, pierdes 60 segundos de felicidad”.- Ralph Waldo Emerson.

ENTRE suspensivos.- Con sólo dos turnos en 18 juegos de la temporada de su debut en Grandes Ligas y ninguno en 10 en los playoffs, Justin Dean llegó hasta la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles... El papel del jardinero quedó definido desde que lo llamaron de la sucursal AAA, Oklahoma City: labores defensivas y corredor emergente... De cumplirse los pronósticos, Dean reportará a Los Mochis para la segunda mitad del calendario presumiendo un anillo del clásico de otoño y con muchas ganas de empuñar el madero... Los Venados de Mazatlán también andan en “slump” en sus plataformas digitales, en donde hay más videos del pasado carnaval que de la actividad del equipo. Cero información sobre los tres juegos que perdieron contra los Cañeros de Los Mochis, unos cuantos aficionados opinando y tampoco les interesó la serie que iniciaron anoche en Culiacán.... No sólo en Mazatlán entraron en pánico. También en Guasave, aunque con la gente más participativa en las redes... Cifras redondas de por vida en la LMP para dos Naranjeros: 100 jonrones del veterano Agustín Murillo y 600 hits a la cuenta de José Cardona... Los Jaguares de Nayarit reportaron en el último de la serie ante los Tomateros su segundo lleno de la incipiente campaña en el Coloso del Pacífico “Alejo Peralta”: 9,500 espectadores. Entre ellos, el propietario del club, Carlos Peralta y su socio Pedro Haces, el empresario multimillonario, Carlos Slim, y el gobernador Miguel Ángel Navarro.