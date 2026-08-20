Mallex Smith refuerza la velocidad de Cañeros de Los Mochis

LOS MOCHIS._ Los Cañeros de Los Mochis tomarán una dosis de estamina con la llegada del experimentado ex ligamayorista Mallex Smith.

Mallex Smith nació el 6 de mayo de 1993 en Tallahassee, Florida. Es un jardinero de 1.75 reconocido principalmente por su velocidad, energía y capacidad para generar presión constante en las bases.

Su trayectoria incluye el mejor beisbol del mundo, donde participó cinco años jugando para Atlanta, Tampa Bay y Seattle.

Cuenta con experiencia previa en el beisbol mexicano. Durante el verano ha formado parte de Saraperos de Saltillo, Mariachis de Guadalajara, Charros de Jalisco y Bravos de León; mientras que en la Liga Mexicana del Pacífico tuvo participación con Tomateros de Culiacán.

Este año participó en la American Association con el equipo de Cleburne donde disputó 50 juegos y bateó para .272 con 53 imparables incluyendo 14 extrabases y 40 bases robadas.

Su velocidad y agresividad, sumado al también veloz Randy Romero, se traduce en una interesante dupla que presionará a la defensiva rival y generarán impacto y oportunidades de sumar carreras desde la parte alta del lineup.