Schneider y su esposa, Jess, estaban almorzando hace unas semanas en un restaurante de Dunedin, Florida, cuando una mujer que estaba sentada en una mesa cercana se empezó a ahogar con un camarón. Al notar que las personas que estaban comiendo con ella no sabían qué hacer, Schneider se acercó rápidamente y le practicó la llamada “Maniobra de Heimlich” (presiones abdominales) hasta salvarla. Viendo en retrospectiva, el dirigente de 43 años está agradecido de que un recuerdo bien distante le ayudó a manejar la situación.

“Lo aprendí como en sexto grado y desde entonces no había pensado en eso”, contó Schneider “Me dije, ‘¿pienso que recuerdo cómo hacer esto? Soy una persona grande, así que eso ayudó un poco. Pero no, no había pensado en la maniobra de Heimlich desde sexto grado”.

Entre risas, Schneider confirmó que estas cosas no son como se ven en las películas. El momento en el que salió el camarón “no fue como destapar una botella de champaña”, dijo, pero una vez que el piloto de los Azulejos se aseguró de que la mujer estaba bien, ambas mesas regresaron a terminar sus respectivos almuerzos.

La mujer y sus amigos no sabían quién era Schneider, además.

“No es como si estás buscando que te feliciten”, dijo Schneider. “Me dijo gracias y siguió comiendo con sus amigos. De nuevo, no estaba buscando un gran cumplido. Pienso que yo estaba un poco más sacudido que ella”.

Pero una vez que la situación se había calmado, el mánager del restaurante se acercó a la mesa de Schneider para darle las gracias.

¿Su recompensa? Una cerveza gratis.

“De verdad que estaba un poco nervioso después”, confesó Schneider, “así que la cerveza me cayó bien”.

(Con información de MLB)