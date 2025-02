CIUDAD DE MÉXICO._ Los Saraperos de Saltillo anunciaron ayer al experimentado Enrique “Che” Reyes como su mánager para la próxima temporada de la Liga Mexicana, convirtiéndose en el décimo equipo en la extensa vida útil del ex receptor.

Reyes dirigió en 2024 a los Rieleros de Aguascalientes (48-43) que alcanzaron en la zona norte el último de los seis boletos a postemporada, donde cayeron en cinco juegos en primera ronda contra los Sultanes de Monterrey.

El veracruzano sólo tiene un título, en 2005 al frente de los Tigres de Puebla (Angelópolis), pero es el sexto estratega con más victorias en la LMB (1,057), en el “top-1000” encabezado por José Zacatillo Guerrero (1,976).

A Reyes también lo superan Francisco “Paquín” Estrada (1,604), Benjamín “Cananea” Reyes (1,394), Gregorio Luque (1,153) y Guillermo Garibay (1,084) y está por encima de su ex colega detrás del plato, el texano Dan Firova (1,042).

Sin embargo, Reyes es dueño de otros logros que visten su carrera, verbigracia, una medalla de oro en Juegos Centroamericanos (2023), bronce en Panamericanos (2024) y campeón mundial Sub-23 en 2018.

Además, es el único mánager mexicano que ha dirigido en un circuito invernal del área del Caribe, en 2019-2020, a los Navegantes de Magallanes (21-21) que calificó a los playoffs de la Liga Venezolana.

EL tercera base del Salón de la Fama de Cooperstown, Wade Boggs, celebró en las redes sociales que ha superado un cáncer de próstata que le diagnosticaron en septiembre de 2024.

“Es un día extremadamente emotivo. No puedo agradecer lo suficiente a mis médicos, escribió Boggs, de 66 años y uno de los 33 bigleaguers con 3 mil o más hits en sus trayectorias.

En 18 temporadas al máximo nivel, Boggs (.328, 118, 1014) bateó .300 en 15 de un recorrido con los Medias Rojas de Boston (11), Yanquis de Nueva York (5) y Rays de Tampa Bay (2).

UN día como hoy, en 1978- Los presidentes de equipos de la Liga Mexicana aprueban una expansión de 20 equipos para la temporada de 1979, la mayor cantidad en la historia del establecimiento fundado en 1925.

En 1993 - Según el Detroit Free Press, las Grandes Ligas están informando a los umpires que deben retirar del juego, sin previo aviso, a los lanzadores que deliberadamente lancen una pelota a la cabeza de un bateador. La medida, según los funcionarios, es una aclaración y un refuerzo de una regla existente. **”Muchos de los fracasos de la vida son de personas que no se dieron cuenta de lo cerca que estaban del éxito cuando se rindieron”.- Thomas A. Edison.

EN seguidillas.- Toman impulso los entrenamientos de la pelota profesional de Japón, cuya pretemporada dura más de un mes y en las que por cuarto año consecutivo se encuentra el relevista Roberto Osuna (Softbank)... Mientras, ahí nomás tras lomita, en Taiwán, preparan su “spring training” con seis equipos y dos lanzadores mexicanos, el zurdo Marcelo Martínez (Rakuten Monkeys) y el diestro ex ligamayorista Humberto Castellanos que firmó con los campeones vigentes, CTBC Brothers... Allá mismo, no hay noticias sobre Manuel Bañuelos (9-4, 4.15), quien no terminó la campaña como coequipero de Martínez (13-3, 2.04) a pesar de ganar sus últimas seis decisiones.

